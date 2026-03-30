Juventus'tan Manuel Ugarte'ye yakın takip

Juventus, Manchester United'dan Manuel Ugarte'yi yeniden gündemine aldı.



İtalyan ekibi, Sporting döneminden bu yana Ugarte'yi takibinde tutuyor. Juventus, Paris Saint-Germain ve Manchester United'da oynadığı dönemlerde 24 yaşındaki futbolcu için hamlede bulundu ancak transferi gerçekleştiremedi.



YENİDEN DEVREDELER



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Ugarte için yeniden devreye girdi.



İtalyan ekibinin sportif direktörü Marco Ottolini, salı günü Allianz Stadyumu'nda oynanacak Cezayir - Uruguay maçında 24 yaşındaki futbolcuyu tribünden takip edecek.



KOOPMEINERS YERİNE UGARTE



Juventus'ta Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners'in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.



Hollandalı futbolcu ile Galatasaray da ilgileniyor. Juventus, Koopmeiners ayrılması durumunda Ugarte için Manchester United'ın kapısını çalabilir.



BU SEZON 23 MAÇ



Manuel Ugarte, Manchester United'da bu sezon 23 maçta süre buldu.



