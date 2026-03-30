Juventus'tan Manuel Ugarte'ye yakın takip

Juventus, Manchester United'dan Uruguaylı orta saha oyuncusu Manuel Ugarte ile ilgileniyor. İtalyan ekibinin sportif direktörü Marco Ottolini, salı günü Allianz Stadyumu'nda oynanacak Cezayir - Uruguay maçında 24 yaşındaki futbolcuyu tribünden takip edecek.

calendar 30 Mart 2026 15:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus, Manchester United'dan Manuel Ugarte'yi yeniden gündemine aldı.

İtalyan ekibi, Sporting döneminden bu yana Ugarte'yi takibinde tutuyor. Juventus, Paris Saint-Germain ve Manchester United'da oynadığı dönemlerde 24 yaşındaki futbolcu için hamlede bulundu ancak transferi gerçekleştiremedi.

YENİDEN DEVREDELER

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Ugarte için yeniden devreye girdi.

İtalyan ekibinin sportif direktörü Marco Ottolini, salı günü Allianz Stadyumu'nda oynanacak Cezayir - Uruguay maçında 24 yaşındaki futbolcuyu tribünden takip edecek.

KOOPMEINERS YERİNE UGARTE

Juventus'ta Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners'in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

Hollandalı futbolcu ile Galatasaray da ilgileniyor. Juventus, Koopmeiners ayrılması durumunda Ugarte için Manchester United'ın kapısını çalabilir.

BU SEZON 23 MAÇ

Manuel Ugarte, Manchester United'da bu sezon 23 maçta süre buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
