Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası 2. eleme turu kurası

calendar 30 Mart 2026 13:15
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası ikinci eleme turu kura çekimi, 31 Mart Salı günü gerçekleştirilecek.
İsviçre'nin Mies kasabasındaki Basketbol Evi'nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

Kuraya birinci eleme turundan 17, FIBA 2026 Dünya Kupası Eleme turnuvalarından 7 olmak üzere 24 takım katılacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, birinci torbada yer alacak.

Kura çekimi sonucunda 24 ekip, 4'erli 6 gruba ayrılacak.

İkinci eleme turu maçları, Kasım 2026 ile Şubat 2027'de oynanacak.

2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası ikinci eleme turu kura çekimine katılacak takımlar şöyle:

1. Torba: Fransa, İspanya, Almanya, Sırbistan, İtalya, Türkiye

2. Torba: Çekya, Macaristan, Büyük Britanya, Slovenya, Karadağ, Yunanistan

3. Torba: Slovakya, Letonya, Hırvatistan, Portekiz, Ukrayna, Polonya

4. Torba: İsrail, Lüksemburg, Hollanda, Danimarka, Bulgaristan, Avusturya

