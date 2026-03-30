Beşiktaş'ın savunma hamlesi: Hedef N'Dicka

Beşiktaş gelecek sezon savunmayı güçlendirmek için İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Fildişi Sahilli stoperi Evan N'Dicka'yı gündemine aldı.
Kartal'a ocak ayında gelen Emmanuel Agbadou'nun vatandaşı olan 26 yaşındaki oyuncunun şartları soruldu.
Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Tottenham ve Manchester United'ın da ilgilendiği 26 yaşında ve 1,92 boyundaki oyununcu için Roma'nın 30 milyon euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. İngiliz devleri bu rakamı çok yüksek buldu.
GELİRSE DİREKT 11 OYNAYACAK
N'Dicka eğer Beşiktaş'a gelirse direkt 11'de oynayacak. Roma'nın istediği ücret karşılanabilirse, oyuncuyla pazarlıklar başlayacak.
DİĞER HEDEF PAU TORRES
Beşiktaş'ın stoperdeki diğer hedefi Aston Villa forması giyen Pau Torres.
N'Dicka transferinde problem yaşanması durumunda Torres için devreye girilecek.
2028'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki ismin piyasa değeri 22 milyon euro.
