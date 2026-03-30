Beşiktaş'tan Afrika'da yetenek taraması

Beşiktaş, Afrika'daki scout ve kulüplerle iş birliği yaparak 10'a yakın genç oyuncuyu U19 altyapısında denemeye aldı.

calendar 30 Mart 2026 11:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Afrika'da yetenek taraması
Beşiktaş, birkaç ay önce başlattığı yeni çalışmayla birlikte Afrika kıtasındaki arayışlarında vites yükseltti.

Kartal, birçok ülkede kulüpler ve scoutlarla iş birliği yaparak göze çarpan oyuncuları İstanbul'a getiriyor.

Şu ana dek farklı zamanlarda 10 civarında futbolcu altyapıda denemeye alındı.

Kamerun, Nijerya, Mali, Senegal ve Gana'dan gelen futbolcular U19 takımıyla antrenmanlara çıkıyor.

Sierra Leone'de bir akademiyle de iş birliği yapıldı.

Projenin, altyapılardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı ile akademi direktörü Serdar Topraktepe tarafından yürütüldüğü ifade edildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
