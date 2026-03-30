Kosovalı Topalli'ye göre maçta favori Türkiye

Kosova Milli Takımı formasını terleten 28 yaşındaki futbolcu, 31 Mart Salı günü Kosova ile Türkiye arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası play-off final müsabakasının heyecanını yaşadığını söyledi.Türkiye'yi favori gördüğünü, gönlünün ise ülkesi Kosova'dan yana olduğunu ifade eden Topalli, şu değerlendirmede bulundu:Arda Güler'i çok beğendiğini vurgulayan Topalli, Kosova'nın en golcü ismi, kariyerinde Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını da giyen 31 yaşındaki Vedat Muriç'e ayrıca dikkati çekti.Kosovalı oyuncu, Türkiye'nin futbol kariyerinde önemli yere sahip olduğunu kaydetti.Türkiye'de daha önce Yeni Malatyaspor, İstanbulspor, Manisa FK, Pendikspor, Bandırmaspor formalarını giydiğini hatırlatan Topalli, "diye konuştu.Jetmir, Bandırmaspor'dan Serikspor'a transferiyle çok mutlu olduğunu dile getirdi.Yeşil-beyazlı formayla çıktığı 9 maçta 4 gollük performansa imza atan Topalli, gollerine devam ettikçe sevincinin artacağını belirtti.Serikspor'un takım olarak kendini bulduğunu anlatan Jetmir Topalli,dedi.