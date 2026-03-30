Lazareva'nın 'sayı kraliçeliği' mutluluğu

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı'nın Rus pasör çaprazı Anna Lazareva, Vodafone Sultanlar Ligi'nde "sayı kraliçesi" olmanın mutluluğunu yaşıyor.Başkent ekibinin Rus voleybolcusu Anna Lazareva, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Vodafone Sultanlar Ligi'nin normal sezonunda 506 sayı üreterek en skorer ismi olan ve smaçlardan 458 sayı kaydederek zirvede yer alan Lazareva, kişisel düzeyde böyle bir performansa sahip olmanın kolay olmadığını belirterek,ifadelerini kullandı.CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan takımını tebrik eden 29 yaşındaki pasör çaprazı, bunun kendileri için büyük bir başarı olduğunun altını çizerek,iye konuştu.Lazareva, Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 3. sırada bitirmelerinin takımının seviyesini gösterdiğini vurgulayarak,değerlendirmesinde bulundu.Rusya Milli Takımı'nın uluslararası organizasyonlara geri dönme ihtimaliyle ilgili de konuşan Lazareva, şunları kaydetti: