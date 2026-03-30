Juventus'tan Kenan Yıldız merkezli dev hücum planı

Juventus, hücum hattını yeniden yapılandırmaya hazırlanırken odağını Kenan Yıldız üzerine kurdu.



YENİ HÜCUM PLANI ŞEKİLLENİYOR



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre İtalyan ekibinin planında, Robert Lewandowski, Dusan Vlahovic ve Randal Kolo Muani'nin aynı hücum düzeninde birlikte yer alması ihtimali bulunuyor.



MALİYET HESAPLARI ÖN PLANDA



Kulüp yönetimi, yaptığı maliyet analizleri sonrası iki üst düzey santrforun bonservis bedeli olmadan kadroya dahil edilebileceği bir senaryoyu değerlendirmeye aldı. Bu doğrultuda bütçenin büyük kısmının tek bir transfer için ayrılması planlandı. Özellikle Kolo Muani için Paris Saint-Germain cephesinin yaklaşık 38 milyon euro seviyesinde bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.



SPALLETTI'NİN SİSTEMİ VE VLAHOVİC DETAYI



Teknik direktör Luciano Spalletti'nin oyun planında fizik gücü yüksek bir santrfor önemli yer tutuyor. Vlahovic'in takımda kalma isteği bu planı daha da güçlendiren bir unsur olarak öne çıktı.



LEWANDOWSKI İÇİN YENİ MACERA İHTİMALİ



Barcelona ile sözleşmesinin sonuna yaklaşan Lewandowski'nin farklı bir kariyer adımına sıcak baktığı bilgisi paylaşıldı.



ÇOK YÖNLÜ HÜCUM KURGUSU



Hücumda alternatifleri artırmak isteyen Juventus, Kolo Muani'yi kanat ya da ikinci forvet rolünde kullanmayı planlıyor. Bu yapı içinde Kenan Yıldız'ın merkezde kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor.



AYRILIKLAR GÜNDEMDE



Kadrodaki bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor. Jonathan David ve Lois Openda beklentileri karşılayamadığı için satış listesine alındı, Nicolás González için de gelecek tekliflere açık kapı bırakılacak.



