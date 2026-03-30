Juventus'tan Kenan Yıldız merkezli dev hücum planı

Juventus, Kenan Yıldız etrafında şekillenecek yeni hücum hattı için Robert Lewandowski, Dusan Vlahovic ve Randal Kolo Muani'yi aynı anda kadroya katmayı planlıyor.

calendar 30 Mart 2026 15:11
Haber: Sporx.com dış haberler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus, hücum hattını yeniden yapılandırmaya hazırlanırken odağını Kenan Yıldız üzerine kurdu.

YENİ HÜCUM PLANI ŞEKİLLENİYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre İtalyan ekibinin planında, Robert Lewandowski, Dusan Vlahovic ve Randal Kolo Muani'nin aynı hücum düzeninde birlikte yer alması ihtimali bulunuyor.

MALİYET HESAPLARI ÖN PLANDA

Kulüp yönetimi, yaptığı maliyet analizleri sonrası iki üst düzey santrforun bonservis bedeli olmadan kadroya dahil edilebileceği bir senaryoyu değerlendirmeye aldı. Bu doğrultuda bütçenin büyük kısmının tek bir transfer için ayrılması planlandı. Özellikle Kolo Muani için Paris Saint-Germain cephesinin yaklaşık 38 milyon euro seviyesinde bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.

SPALLETTI'NİN SİSTEMİ VE VLAHOVİC DETAYI

Teknik direktör Luciano Spalletti'nin oyun planında fizik gücü yüksek bir santrfor önemli yer tutuyor. Vlahovic'in takımda kalma isteği bu planı daha da güçlendiren bir unsur olarak öne çıktı.

LEWANDOWSKI İÇİN YENİ MACERA İHTİMALİ

Barcelona ile sözleşmesinin sonuna yaklaşan Lewandowski'nin farklı bir kariyer adımına sıcak baktığı bilgisi paylaşıldı.

ÇOK YÖNLÜ HÜCUM KURGUSU

Hücumda alternatifleri artırmak isteyen Juventus, Kolo Muani'yi kanat ya da ikinci forvet rolünde kullanmayı planlıyor. Bu yapı içinde Kenan Yıldız'ın merkezde kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor.

AYRILIKLAR GÜNDEMDE

Kadrodaki bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor. Jonathan David ve Lois Openda beklentileri karşılayamadığı için satış listesine alındı, Nicolás González için de gelecek tekliflere açık kapı bırakılacak.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.