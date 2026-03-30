Milli Takım, galibiyet için Kosova yolunda

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda yer alma hedefiyle Kosova'ya hareket etti.

calendar 30 Mart 2026 16:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde 31 Mart Salı günü deplasmanda Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, başkent Priştine'ye hareket etti.
İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen ay-yıldızlılar, takım otobüsüyle kendilerini bekleyen uçağa ulaştı.

Kafilede, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da yer aldı.

Milliler, 31 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Fadıl Vokrri Stadı'nda Kosova ile karşılaşacak.



