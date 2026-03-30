Türk sporcular, 10. Wushu Dünya Şampiyonası'nda 3 bronz aldı

Türkiye Wushu Kung Fu Genç Milli Takımı sporcuları, Çin'de düzenlenen 10. Wushu Gençler Dünya Şampiyonası'nda 3 bronz madalya elde etti.
Uluslararası Wushu Federasyonunun (IWUF) düzenlediği 10. Wushu Gençler Dünya Şampiyonası müsabakaları, 25-30 Mart'ta Çin'in Tiencin şehrinde gerçekleştirildi.
Müsabakalarda Sanda kategorisinde Türk Genç Milli Takımı sporcularından Eymen Yılmaz erkekler 56 kiloda, Mahmut Can Uçar erkekler 70 kiloda ve Büşra Nur Karaca kızlar 56 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
