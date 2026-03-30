Türk sporcular, 10. Wushu Dünya Şampiyonası'nda 3 bronz aldı

Türk sporcular, Çin'deki 10. Wushu Gençler Dünya Şampiyonası'nda 3 bronz madalya kazandı.

calendar 30 Mart 2026 17:37 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026 17:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Wushu Kung Fu Genç Milli Takımı sporcuları, Çin'de düzenlenen 10. Wushu Gençler Dünya Şampiyonası'nda 3 bronz madalya elde etti.

Uluslararası Wushu Federasyonunun (IWUF) düzenlediği 10. Wushu Gençler Dünya Şampiyonası müsabakaları, 25-30 Mart'ta Çin'in Tiencin şehrinde gerçekleştirildi.

Müsabakalarda Sanda kategorisinde Türk Genç Milli Takımı sporcularından Eymen Yılmaz erkekler 56 kiloda, Mahmut Can Uçar erkekler 70 kiloda ve Büşra Nur Karaca kızlar 56 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.