Warriors, LeBron James hamlesini değerlendiriyor

Golden State Warriors, kadrosunu güçlendirmek adına Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James takasını de gündemine aldı.

calendar 30 Mart 2026 12:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA muhabiri Marc Stein, James'in Warriors'a katılma ihtimali için "ciddi bir olasılık var" değerlendirmesini yaptı.

Daha önce Stephen Curry ile birlikte oynamak istediğini dile getiren James'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Yaz döneminde serbest oyuncu olacak olan yıldız ismin Lakers ile yeniden sözleşme imzalayıp imzalamayacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak Lakers'ın kadroyu Luka Doncic ve Austin Reaves etrafında yeniden şekillendirmek için maaş boşluğu yaratma ihtimali de konuşuluyor.

 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

