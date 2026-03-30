A Milli Futbol Takımı 649. maçında

A Milli Futbol Takımı, Kosova karşılaşmasıyla birlikte , 103 yıllık tarihinde 649. maçına çıkacak.

30 Mart 2026
Haber: AA
A Milli Futbol Takımı 649. maçında
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde yarın Kosova'yla deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 649'uncu müsabakaya çıkacak.
Türkiye, 103 yıllık tarihinde 361'i resmi, 287'si özel toplam 648 maç oynayıp 1'i hükmen 256 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 278'i deplasmanda, 280'i Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 896 gol attı, kalesinde 926 gol gördü.

Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 648 müsabakanın 562'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

MONTELLA İLE 31. MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 31'inci sınavını Kosova karşısında verecek.

İtalyan teknik adam yönetiminde 23'ü resmi, 7'si özel 30 maça çıkan milliler, 17 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 54 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gol gördü.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı maçların sonuçları şöyle:

Tarih

 Maç

 Organizasyon

 Sonuç
12.10.2023

 Hırvatistan-Türkiye

 EURO 2024 Elemeleri

 0-1
15.10.2023

 Türkiye-Letonya

 EURO 2024 Elemeleri

 4-0
18.11.2023

 Almanya-Türkiye

 Özel

 2-3
21.11.2023

 Galler-Türkiye

 EURO 2024 Elemeleri

 1-1
22.03.2024

 Macaristan-Türkiye

 Özel

 1-0
26.03.2024

 Avusturya-Türkiye

 Özel

 6-1
04.06.2024

 İtalya-Türkiye

 Özel

 0-0
10.06.2024

 Polonya-Türkiye

 Özel

 2-1
18.06.2024

 Türkiye-Gürcistan

 EURO 2024

 3-1
22.06.2024

 Türkiye-Portekiz

 EURO 2024

 0-3
26.06.2024

 Çekya-Türkiye

 EURO 2024

 1-2
02.07.2024

 Avusturya-Türkiye

 EURO 2024

 1-2
06.07.2024

 Hollanda-Türkiye

 EURO 2024

 2-1
06.09.2024

 Galler-Türkiye

 UEFA Uluslar Ligi

 0-0
09.09.2024

 Türkiye-İzlanda

 UEFA Uluslar Ligi

 3-1
11.10.2024

 Türkiye-Karadağ

 UEFA Uluslar Ligi

 1-0
14.10.2024

 İzlanda-Türkiye

 UEFA Uluslar Ligi

 2-4
16.11.2024

 Türkiye-Galler

 UEFA Uluslar Ligi

 0-0
19.11.2024

 Karadağ-Türkiye

 UEFA Uluslar Ligi

 3-1
20.03.2025

 Türkiye-Macaristan

 UEFA Uluslar Ligi

 3-1
23.03.2025

 Macaristan-Türkiye

 UEFA Uluslar Ligi

 0-3
07.06.2025

 ABD-Türkiye

 Özel

 1-2
10.06.2025

 Meksika-Türkiye

 Özel

 1-0
04.09.2025

 Gürcistan-Türkiye

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 2-3
07.09.2025

 Türkiye-İspanya

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 0-6
11.10.2025

 Bulgaristan-Türkiye

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 1-6
14.10.2025

 Türkiye-Gürcistan

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 4-1
15.11.2025

 Türkiye-Bulgaristan

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 2-0
18.11.2025

 İspanya-Türkiye

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 2-2
26.03.2026

 Türkiye-Romanya

 2026 Dünya Kupası play-off yarı finali

 1-0
