A Milli Futbol Takımı 649. maçında

Tarih



Maç



Organizasyon



Sonuç



12.10.2023



Hırvatistan-Türkiye



EURO 2024 Elemeleri



0-1



15.10.2023



Türkiye-Letonya



EURO 2024 Elemeleri



4-0



18.11.2023



Almanya-Türkiye



Özel



2-3



21.11.2023



Galler-Türkiye



EURO 2024 Elemeleri



1-1



22.03.2024



Macaristan-Türkiye



Özel



1-0



26.03.2024



Avusturya-Türkiye



Özel



6-1



04.06.2024



İtalya-Türkiye



Özel



0-0



10.06.2024



Polonya-Türkiye



Özel



2-1



18.06.2024



Türkiye-Gürcistan



EURO 2024



3-1



22.06.2024



Türkiye-Portekiz



EURO 2024



0-3



26.06.2024



Çekya-Türkiye



EURO 2024



1-2



02.07.2024



Avusturya-Türkiye



EURO 2024



1-2



06.07.2024



Hollanda-Türkiye



EURO 2024



2-1



06.09.2024



Galler-Türkiye



UEFA Uluslar Ligi



0-0



09.09.2024



Türkiye-İzlanda



UEFA Uluslar Ligi



3-1



11.10.2024



Türkiye-Karadağ



UEFA Uluslar Ligi



1-0



14.10.2024



İzlanda-Türkiye



UEFA Uluslar Ligi



2-4



16.11.2024



Türkiye-Galler



UEFA Uluslar Ligi



0-0



19.11.2024



Karadağ-Türkiye



UEFA Uluslar Ligi



3-1



20.03.2025



Türkiye-Macaristan



UEFA Uluslar Ligi



3-1



23.03.2025



Macaristan-Türkiye



UEFA Uluslar Ligi



0-3



07.06.2025



ABD-Türkiye



Özel



1-2



10.06.2025



Meksika-Türkiye



Özel



1-0



04.09.2025



Gürcistan-Türkiye



2026 Dünya Kupası Elemeleri



2-3



07.09.2025



Türkiye-İspanya



2026 Dünya Kupası Elemeleri



0-6



11.10.2025



Bulgaristan-Türkiye



2026 Dünya Kupası Elemeleri



1-6



14.10.2025



Türkiye-Gürcistan



2026 Dünya Kupası Elemeleri



4-1



15.11.2025



Türkiye-Bulgaristan



2026 Dünya Kupası Elemeleri



2-0



18.11.2025



İspanya-Türkiye



2026 Dünya Kupası Elemeleri



2-2



26.03.2026



Türkiye-Romanya



2026 Dünya Kupası play-off yarı finali



1-0





Türkiye, 103 yıllık tarihinde 361'i resmi, 287'si özel toplam 648 maç oynayıp 1'i hükmen 256 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.Ay-yıldızlılar, 278'i deplasmanda, 280'i Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 896 gol attı, kalesinde 926 gol gördü.Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 648 müsabakanın 562'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 31'inci sınavını Kosova karşısında verecek.İtalyan teknik adam yönetiminde 23'ü resmi, 7'si özel 30 maça çıkan milliler, 17 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 54 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gol gördü.Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı maçların sonuçları şöyle: