A Milli Futbol Takımı 649. maçında

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde yarın Kosova'yla deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 649'uncu müsabakaya çıkacak.
Türkiye, 103 yıllık tarihinde 361'i resmi, 287'si özel toplam 648 maç oynayıp 1'i hükmen 256 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlılar, 278'i deplasmanda, 280'i Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 896 gol attı, kalesinde 926 gol gördü.
Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 648 müsabakanın 562'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
MONTELLA İLE 31. MAÇ
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 31'inci sınavını Kosova karşısında verecek.
İtalyan teknik adam yönetiminde 23'ü resmi, 7'si özel 30 maça çıkan milliler, 17 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 54 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gol gördü.
Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı maçların sonuçları şöyle:
| Tarih
| Maç
| Organizasyon
| Sonuç
| 12.10.2023
| Hırvatistan-Türkiye
| EURO 2024 Elemeleri
| 0-1
| 15.10.2023
| Türkiye-Letonya
| EURO 2024 Elemeleri
| 4-0
| 18.11.2023
| Almanya-Türkiye
| Özel
| 2-3
| 21.11.2023
| Galler-Türkiye
| EURO 2024 Elemeleri
| 1-1
| 22.03.2024
| Macaristan-Türkiye
| Özel
| 1-0
| 26.03.2024
| Avusturya-Türkiye
| Özel
| 6-1
| 04.06.2024
| İtalya-Türkiye
| Özel
| 0-0
| 10.06.2024
| Polonya-Türkiye
| Özel
| 2-1
| 18.06.2024
| Türkiye-Gürcistan
| EURO 2024
| 3-1
| 22.06.2024
| Türkiye-Portekiz
| EURO 2024
| 0-3
| 26.06.2024
| Çekya-Türkiye
| EURO 2024
| 1-2
| 02.07.2024
| Avusturya-Türkiye
| EURO 2024
| 1-2
| 06.07.2024
| Hollanda-Türkiye
| EURO 2024
| 2-1
| 06.09.2024
| Galler-Türkiye
| UEFA Uluslar Ligi
| 0-0
| 09.09.2024
| Türkiye-İzlanda
| UEFA Uluslar Ligi
| 3-1
| 11.10.2024
| Türkiye-Karadağ
| UEFA Uluslar Ligi
| 1-0
| 14.10.2024
| İzlanda-Türkiye
| UEFA Uluslar Ligi
| 2-4
| 16.11.2024
| Türkiye-Galler
| UEFA Uluslar Ligi
| 0-0
| 19.11.2024
| Karadağ-Türkiye
| UEFA Uluslar Ligi
| 3-1
| 20.03.2025
| Türkiye-Macaristan
| UEFA Uluslar Ligi
| 3-1
| 23.03.2025
| Macaristan-Türkiye
| UEFA Uluslar Ligi
| 0-3
| 07.06.2025
| ABD-Türkiye
| Özel
| 1-2
| 10.06.2025
| Meksika-Türkiye
| Özel
| 1-0
| 04.09.2025
| Gürcistan-Türkiye
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 2-3
| 07.09.2025
| Türkiye-İspanya
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 0-6
| 11.10.2025
| Bulgaristan-Türkiye
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 1-6
| 14.10.2025
| Türkiye-Gürcistan
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 4-1
| 15.11.2025
| Türkiye-Bulgaristan
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 2-0
| 18.11.2025
| İspanya-Türkiye
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 2-2
| 26.03.2026
| Türkiye-Romanya
| 2026 Dünya Kupası play-off yarı finali
| 1-0