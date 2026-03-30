Michael Olise için transfer yanıtı!

Bayern Münih'in efsane ismi Karl-Heinz Rummenigge, Michael Olise için çıkan transfer haberleri için konuştu. Rummenigge, bu haberlerin kulüpteki herkesi gülümsettiğini söyledi.

calendar 30 Mart 2026 13:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih'in efsane ismi Karl-Heinz Rummenigge, takımın yıldız isimlerinden Michael Olise ile ilgili konuştu.

Fransız yıldız için çıkan Real Madrid ve Liverpool haberlerini değerlendiren Rummenigge, "Bu söylentiler, kulüpteki herkesi gülümsetiyor. Medyanın nasıl çalıştığını iyi biliyorsunuz. Sözleşmesinin bitmesine 3 yıl var ve söyleyecek başka bir şey yok. İnsanlar onun gibi oyuncular için stadyuma geliyor." dedi.

Bayern Münih forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan 24 yaşındaki Michael Olise, 16 gol attı ve 27 asist yaptı.

 Reklam 
