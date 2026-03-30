Eurocup yarı finalinde Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir'e karşı

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.



Normal sezonda B Grubu'nu 13 galibiyet, 5 mağlubiyetle zirvede tamamlayan Beşiktaş GAİN, doğrudan çeyrek finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, bu turda konuk ettiği İtalyan ekibi Dolomiti Energia'yı 77-76 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.



Bahçeşehir Koleji de normal sezonda A Grubu'nu 12 galibiyet, 6 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayarak direkt çeyrek finale yükseldi. Kırmızı-lacivertliler, çeyrek finalde ağırladığı Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı 75-72 mağlup ederek yarı finale çıktı.



Eşleşmede ikinci maç, 3 Nisan Cuma günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.



İki galibiyet alan tarafın finale yükseleceği eşleşmede takımlar, gerekirse 8 Nisan Çarşamba günü üçüncü karşılaşmada yeniden Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak.



Yarı finalde rakibine üstünlük kuran ekip, bir diğer Türk temsilcisi Türk Telekom ile Cosea JL Bourg-en-Bresse (Fransa) arasındaki eşleşmenin kazananıyla finalde karşılaşacak.



Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji'nin eşleşmesi dolayısıyla bir Türk ekibinin organizasyonda finale yükselmesi kesinlik kazanmıştı.



