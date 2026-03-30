Vincenzo Montella ile 2030'a!

KABUL EDERSE 7 YIL OLACAK

2008'deki unutulmaz başarıdan sonra gerileme dönemine giren A Milli Takımımızı ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükselten ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final sevinci yaşatan Vincenzo Montella, bir ilki daha gerçekleştirmek üzere...24 yıldır Dünya Kupası'na katılamayan Ay-Yıldızlı takımımız, yarın Kosova'yı elemesi halinde uzun bir hasreti dindirecek. Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası'nda da İtalyan çalıştırıcıyla boy göstermek istiyor.Kosova maçının kazanılması halinde 51 yaşındaki teknik adamla sözleşme için masaya oturulacak.Kosova karşısında alınacak kötü bir skor planları değiştirebilir. Ancak TFF'nin niyeti Montella ile istikrarı sürdürmek. 51 yaşındaki hoca; 2000 yılından itibaren görev yapan teknik adamlar içinde en başarılı isim oldu.Fatih Terim, Şenol Güneş, Lucescu, Hiddink gibi deneyimli antrenörleri galibiyet yüzdesinde sollayan Vincenzo Montella; 2.13'lük puan ortalamasıyla zirveye oturdu.2023'te göreve gelen ve geçen sene sözleşmesi 2 yıl uzatılan başarılı hoca, yeni teklifi de kabul ederse 55 yaşına kadar; yani toplamda 7 yıl Türkiye için çalışmış olacak.