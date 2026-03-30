Beşiktaş'ta yeni sıkıntı: Kiralıklar

Beşiktaş, kiralık gönderdiği futbolcuların son durumlarını yakından takip ediyor. İşte detaylar...

calendar 30 Mart 2026 08:37 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026 08:38
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın kiralik olarak gönderdiği futbolcuların durumları yakından takip ediliyor.

JEAN ONANA

Genoa'da umduğunu bulamayan Jean Onana için İtalyanlar satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

AL MUSRATI

Verona'da forma giyen Al Musrati'nin opsiyon konusu henüz netleşmedi.

JOAO MARIO

AEK'da oynayan Joao Mario, takımdaki istikrarıyla dikkat çekiyor.

Ancak Yunanlar, Mario'nun ilerleyen yaşı (33) nedeniyle bonservis ödemek istemiyor. 

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
