Beşiktaş'ta yeni sıkıntı: Kiralıklar

Beşiktaş'ın kiralik olarak gönderdiği futbolcuların durumları yakından takip ediliyor.
JEAN ONANA
Genoa'da umduğunu bulamayan Jean Onana için İtalyanlar satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
AL MUSRATI
Verona'da forma giyen Al Musrati'nin opsiyon konusu henüz netleşmedi.
JOAO MARIO
AEK'da oynayan Joao Mario, takımdaki istikrarıyla dikkat çekiyor.
Ancak Yunanlar, Mario'nun ilerleyen yaşı (33) nedeniyle bonservis ödemek istemiyor.
