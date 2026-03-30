Spor Toto sonuçları açıklandı! 27-29 Mart haftası 15 sonuçları ve büyük sürprizler

Spor Toto sonuçları açıklandı. 27-29 Mart 2026 haftasında oynanan karşılaşmaların ardından Spor Toto maç sonuçları netleşti. Bu hafta spor toto sonuçları incelendiğinde özellikle beraberliklerin ön plana çıktığı ve kritik sürprizlerin yaşandığı görüldü.
Favorilerin bir kısmı kazanırken, Spor Toto 15 sonuçları içinde yer alan kritik maçlarda gelen ters sonuçlar nedeniyle kuponların büyük bölümü erken aşamada elendi. Bu hafta futbolseverlerin gözü üst üste devirler ve yaklaşık 150 milyon TL'lik ödül havuzunun oluşmasından sonra bu oyundaydı.
Programda yer alan 1 karşılaşmanın ertelenmesi de Spor Toto sonuçları üzerinde önemli bir etki yarattı.
İşte bu hafta Spor Toto sonuçları ve oynanma yüzdeleri:
|No
|Karşılaşma
|1 (%)
|X (%)
|2 (%)
|Sonuç
|1
|Blackpool - Burton Albion
|47
|32
|21
|1
|2
|Albacete - Castellon
|39
|32
|29
|X
|3
|Exeter City - Leyton Orient
|29
|24
|47
|X
|4
|Bradford City - Plymouth Argyle
|24
|23
|53
|Ertelendi
|5
|Reading - Wigan
|62
|26
|12
|1
|6
|Stockport - Wimbledon
|67
|21
|12
|1
|7
|Wycombe - Port Vale
|71
|18
|11
|1
|8
|Cordoba - Mirandes
|46
|27
|27
|X
|9
|AD Ceuta - Cadiz
|47
|30
|23
|1
|10
|Granada - Huesca
|60
|27
|13
|1
|11
|Real Valladolid - Burgos
|39
|30
|31
|2
|12
|Malaga - Leganes
|73
|17
|10
|X
|13
|Gijon - Deportivo
|28
|29
|43
|X
|14
|Eibar - Las Palmas
|42
|34
|24
|1
|15
|Zaragoza - Santander
|23
|27
|50
|1
Bu hafta Spor Toto sonuçları analiz edildiğinde:
Özellikle Albacete, Exeter, Malaga ve Gijon maçlarında gelen beraberlikler, bu hafta Spor Toto maç sonuçları içinde belirleyici oldu.
Spor Toto 15 sonuçları incelendiğinde haftanın en kritik sürprizleri:
Bu sonuçlar, Spor Toto sonuçları içinde en çok kupon bozan karşılaşmalar olarak öne çıktı.
Bu hafta Spor Toto sonuçları içinde yüksek oynanma oranına sahip bazı favoriler beklentiyi karşıladı:
Ancak Spor Toto 15 sonuçları açısından bu galibiyetler yeterli olmadı.
Spor Toto maç sonuçları içinde yer alan 4. maç olan Bradford City - Plymouth Argyle karşılaşması ertelendi.
İngiltere 3. Lig ekiplerinden Bradford City ile Plymouth Argyle arasında 28 Mart 2026 Cumartesi günü oynanması planlanan karşılaşma, konuk ekibin talebi üzerine ileri bir tarihe alındı. EFL tarafından yapılan açıklamada erteleme gerekçesi olarak "üç oyuncu kuralı" gösterildi.
Bu kural kapsamında bir takımın belirli sayıda oyuncusunun milli görev, sakatlık veya benzeri nedenlerle kadro dışı kalması durumunda maç ertelenebiliyor.
Bu hafta Spor Toto sonuçları ve Spor Toto 15 sonuçları birlikte değerlendirildiğinde: