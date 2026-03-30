Spor Toto sonuçları açıklandı! 27-29 Mart haftası 15 sonuçları ve büyük sürprizler

Spor Toto sonuçları açıklandı. 27-29 Mart 2026 haftasında oynanan karşılaşmaların ardından Spor Toto maç sonuçları netleşti. Bu hafta spor toto sonuçları incelendiğinde özellikle beraberliklerin ön plana çıktığı ve kritik sürprizlerin yaşandığı görüldü.



Favorilerin bir kısmı kazanırken, Spor Toto 15 sonuçları içinde yer alan kritik maçlarda gelen ters sonuçlar nedeniyle kuponların büyük bölümü erken aşamada elendi. Bu hafta futbolseverlerin gözü üst üste devirler ve yaklaşık 150 milyon TL'lik ödül havuzunun oluşmasından sonra bu oyundaydı.





Programda yer alan 1 karşılaşmanın ertelenmesi de Spor Toto sonuçları üzerinde önemli bir etki yarattı.





SPOR TOTO SONUÇLARI VE OYNANMA ORANLARI (27-29 MART)

İşte bu hafta Spor Toto sonuçları ve oynanma yüzdeleri:





No Karşılaşma 1 (%) X (%) 2 (%) Sonuç 1 Blackpool - Burton Albion 47 32 21 1 2 Albacete - Castellon 39 32 29 X 3 Exeter City - Leyton Orient 29 24 47 X 4 Bradford City - Plymouth Argyle 24 23 53 Ertelendi 5 Reading - Wigan 62 26 12 1 6 Stockport - Wimbledon 67 21 12 1 7 Wycombe - Port Vale 71 18 11 1 8 Cordoba - Mirandes 46 27 27 X 9 AD Ceuta - Cadiz 47 30 23 1 10 Granada - Huesca 60 27 13 1 11 Real Valladolid - Burgos 39 30 31 2 12 Malaga - Leganes 73 17 10 X 13 Gijon - Deportivo 28 29 43 X 14 Eibar - Las Palmas 42 34 24 1 15 Zaragoza - Santander 23 27 50 1

BU HAFTA SPOR TOTO SONUÇLARI: BERABERLİKLER ÖNE ÇIKTI

Bu hafta Spor Toto sonuçları analiz edildiğinde:





Toplam 5 beraberlik (X) geldi

Spor Toto 15 sonuçları içinde kritik eşik maçlar ters bitti

Favorilerin kazanması yeterli olmadı

Özellikle Albacete, Exeter, Malaga ve Gijon maçlarında gelen beraberlikler, bu hafta Spor Toto maç sonuçları içinde belirleyici oldu.





SPOR TOTO 15 SONUÇLARI: HAFTANIN EN BÜYÜK SÜRPRİZLERİ

Spor Toto 15 sonuçları incelendiğinde haftanın en kritik sürprizleri:





Malaga - Leganes: X

Gijon - Deportivo: X

Valladolid - Burgos: 2

Bu sonuçlar, Spor Toto sonuçları içinde en çok kupon bozan karşılaşmalar olarak öne çıktı.



FAVORİLER NE YAPTI?

Bu hafta Spor Toto sonuçları içinde yüksek oynanma oranına sahip bazı favoriler beklentiyi karşıladı:





Reading (%62) kazandı

Stockport (%67) kazandı

Wycombe (%71) kazandı

Granada (%60) kazandı

Ancak Spor Toto 15 sonuçları açısından bu galibiyetler yeterli olmadı.





ERTELENEN MAÇ: BRADFORD - PLYMOUTH NEDEN OYNANMADI?

Spor Toto maç sonuçları içinde yer alan 4. maç olan Bradford City - Plymouth Argyle karşılaşması ertelendi.





İngiltere 3. Lig ekiplerinden Bradford City ile Plymouth Argyle arasında 28 Mart 2026 Cumartesi günü oynanması planlanan karşılaşma, konuk ekibin talebi üzerine ileri bir tarihe alındı. EFL tarafından yapılan açıklamada erteleme gerekçesi olarak "üç oyuncu kuralı" gösterildi.





Bu kural kapsamında bir takımın belirli sayıda oyuncusunun milli görev, sakatlık veya benzeri nedenlerle kadro dışı kalması durumunda maç ertelenebiliyor.





SPOR TOTO SONUÇLARI: 15 BİLEN ÇIKACAK MI?

Bu hafta Spor Toto sonuçları ve Spor Toto 15 sonuçları birlikte değerlendirildiğinde:





Beraberlik sayısı yüksek

Kritik sürprizler mevcut

Ertelenen maç etkisi var

Bu nedenle Spor Toto maç sonuçları açısından:15 bilen çıkma ihtimali düşük görülüyor. Çıkması halinde ise ikramiyenin çok az kişi arasında paylaşılması bekleniyor.