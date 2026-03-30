Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor!

Galatasaray, yaz ve ara transfer döneminde de gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor.
Hakan Çalhanoğlu ile geçen yaz da ilgilenen ama bonservise takılan Galatasaray bu sefer daha düşük rakamlara işi çözmek istiyor.
10 MİLYON EURO
Inter'in de bu kez 10 milyon euro seviyesine inmesinin beklendiği ifade edildi.
GALATASARAY'IN TRANSFER KOZLARI
Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesinin son senesi olması ve tecrübeli futbolcunun gelmek istemesi de Galatasaray'ın masada elini güçlendirecek.
Inter forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.
