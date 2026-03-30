Montella kararını verdi: İşte A Milli Takımın Kosova 11'i

A Milli Takım teknik direktörü Montella, Dünya Kupası yolunda kritik Kosova maçı için ilk 11'ini belirledi. İtalyan teknik adam, kadroda yalnızca tek değişiklik yapmayı planlıyor.

calendar 30 Mart 2026 09:52
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Takım, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli bir adım attı.

Romanya'yı 1-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, 31 Mart Salı günü deplasmanda oynayacağı Kosova maçını kazanması halinde, 2026 Dünya Kupası'nda yıllar sonra sahne alacak.

İLK 11 BELLİ OLDU

Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren milli takımda teknik direktör Vincenzo Montella, Kosova karşısında sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

beIN SPORTS'un aktardığı kadroya göre; kalede Uğurcan Çakır yer alırken, savunmada Ferdi Kadıoğlu, Abdulkerim Bardakcı, Samet Akaydin ve Zeki Çelik görev yapacak. Orta sahada İsmail Yüksek ve Hakan Çalhanoğlu, hücum hattında ise Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu sahada olacak. Romanya maçında sağ bekte oynayan Mert Müldür ise yedek kulübesinde yer alacak.



Kosova tarafında ise kalede Muric, savunmada Hajdari, Hajrizi, Dellova, Gallapeni, orta sahada Muslija, Rexbecaj, Hodza, hücum hattında Vojvoda, Asllani ve Vedat Muriqi'nin görev yapması bekleniyor.



SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.