Montella kararını verdi: İşte A Milli Takımın Kosova 11'i

İLK 11 BELLİ OLDU

A Milli Takım, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli bir adım attı.Romanya'yı 1-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, 31 Mart Salı günü deplasmanda oynayacağı Kosova maçını kazanması halinde, 2026 Dünya Kupası'nda yıllar sonra sahne alacak.Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren milli takımda teknik direktör Vincenzo Montella, Kosova karşısında sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.beIN SPORTS'un aktardığı kadroya göre; kalede Uğurcan Çakır yer alırken, savunmada Ferdi Kadıoğlu, Abdulkerim Bardakcı, Samet Akaydin ve Zeki Çelik görev yapacak. Orta sahada İsmail Yüksek ve Hakan Çalhanoğlu, hücum hattında ise Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu sahada olacak. Romanya maçında sağ bekte oynayan Mert Müldür ise yedek kulübesinde yer alacak.Kosova tarafında ise kalede Muric, savunmada Hajdari, Hajrizi, Dellova, Gallapeni, orta sahada Muslija, Rexbecaj, Hodza, hücum hattında Vojvoda, Asllani ve Vedat Muriqi'nin görev yapması bekleniyor.