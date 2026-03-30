YDS ne zaman 2026? ÖSYM YDS/1 ve YDS/2 sınav ile başvuru tarihleri!

Adayların aylardır ter döktüğü çalışma sürecinde artık son viraja girildi. Özellikle ilkbahar döneminde yapılacak olan ilk oturumun giriş belgelerinin de yayınlanmasıyla birlikte heyecan zirveye ulaştı. Peki, bu dev yabancı dil sınavı tam olarak hangi tarihlerde uygulanacak?

ÖSYM'nin 2026 takvimine göre, yılın ilk geniş çaplı yabancı dil sınavı olan 2026-YDS/1 oturumu, 5 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Sınava girecek adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, saat 10.00'dan sonra hiçbir adayın sınav binalarına alınmayacağı kuralıdır. İlkbahar dönemi sınavının tüm takvimi ise şu şekildedir:

Sınav Tarihi: 5 Nisan 2026 Pazar

Başvuru Tarihleri: 18 - 26 Şubat 2026 (Süresi Doldu)

Geç Başvuru Günü: 4 Mart 2026

Sınav Giriş Belgeleri: 26 Mart 2026 itibarıyla ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldı!

Sonuç Açıklama Tarihi: 30 Nisan 2026

İlk sınava giremeyenler, puanını yükseltmek isteyenler veya çalışma planını yıl sonuna göre ayarlayanlar için yılın ikinci büyük sınavı olan 2026-YDS/2 oturumu, 22 Kasım 2026 Pazar günü yapılacaktır. Sonbahar dönemine ait resmi sınav takvimi şu şekilde belirlenmiştir:

Sınav Tarihi: 22 Kasım 2026 Pazar

Başvuru Tarihleri: 30 Eylül - 8 Ekim 2026

Geç Başvuru Günü: 14 Ekim 2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 10 Aralık 2026

Yılda sadece iki kez yapılan kağıt tabanlı sınavı beklemek istemeyen adaylar için ÖSYM, yılın 12 ayına yayılmış şekilde e-YDS (Elektronik Yabancı Dil Sınavı) oturumları düzenlemeye devam ediyor. Sınav merkezlerindeki bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirilen e-YDS oturumlarının zorluk derecesi ve geçerliliği normal YDS ile birebir aynıdır. 2026 yılı içerisinde İngilizce başta olmak üzere farklı dillerde (Arapça, Rusça, Farsça vb.) toplam 12 adet e-YDS oturumu planlanmıştır. Adaylar, güncel e-YDS başvuru tarihlerini ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden anlık olarak takip edebilirler.