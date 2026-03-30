Haber Tarihi: 30 Mart 2026 11:29 -
Güncelleme Tarihi:
30 Mart 2026 11:29
YDS ne zaman 2026? ÖSYM YDS/1 ve YDS/2 sınav ile başvuru tarihleri!
Akademik kariyer hedefleyen, yüksek lisans başvurusunda bulunacak olan veya kamuda dil tazminatı almak isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) maratonu başlıyor! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan 2026 yılı güncel sınav takvimiyle birlikte, yıl içinde yapılacak olan iki büyük oturumun tarihleri kesinleşti. Yabancı dil seviyelerini belgelemek için gün sayan ve hazırlık planlarını bu tarihlere göre yapan adaylar, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırıyor. Peki, YDS ne zaman 2026? YDS/1 ve YDS/2 hangi gün yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin 2026 YDS ve e-YDS takvimine dair tüm detaylar…
Adayların aylardır ter döktüğü çalışma sürecinde artık son viraja girildi. Özellikle ilkbahar döneminde yapılacak olan ilk oturumun giriş belgelerinin de yayınlanmasıyla birlikte heyecan zirveye ulaştı. Peki, bu dev yabancı dil sınavı tam olarak hangi tarihlerde uygulanacak?
2026 YDS/1 NE ZAMAN YAPILACAK? (İLKBAHAR DÖNEMİ)ÖSYM'nin 2026 takvimine göre, yılın ilk geniş çaplı yabancı dil sınavı olan 2026-YDS/1 oturumu, 5 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Sınava girecek adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, saat 10.00'dan sonra hiçbir adayın sınav binalarına alınmayacağı kuralıdır. İlkbahar dönemi sınavının tüm takvimi ise şu şekildedir:Sınav Tarihi: 5 Nisan 2026 PazarBaşvuru Tarihleri: 18 - 26 Şubat 2026 (Süresi Doldu)Geç Başvuru Günü: 4 Mart 2026Sınav Giriş Belgeleri: 26 Mart 2026 itibarıyla ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldı!Sonuç Açıklama Tarihi: 30 Nisan 20262026 YDS/2 NE ZAMAN YAPILACAK? (SONBAHAR DÖNEMİ)İlk sınava giremeyenler, puanını yükseltmek isteyenler veya çalışma planını yıl sonuna göre ayarlayanlar için yılın ikinci büyük sınavı olan 2026-YDS/2 oturumu, 22 Kasım 2026 Pazar günü yapılacaktır. Sonbahar dönemine ait resmi sınav takvimi şu şekilde belirlenmiştir:
Sınav Tarihi: 22 Kasım 2026 PazarBaşvuru Tarihleri: 30 Eylül - 8 Ekim 2026Geç Başvuru Günü: 14 Ekim 2026Sonuç Açıklama Tarihi: 10 Aralık 2026E-YDS (ELEKTRONİK YDS) OTURUMLARI DEVAM EDİYOR MU?Yılda sadece iki kez yapılan kağıt tabanlı sınavı beklemek istemeyen adaylar için ÖSYM, yılın 12 ayına yayılmış şekilde e-YDS (Elektronik Yabancı Dil Sınavı) oturumları düzenlemeye devam ediyor. Sınav merkezlerindeki bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirilen e-YDS oturumlarının zorluk derecesi ve geçerliliği normal YDS ile birebir aynıdır. 2026 yılı içerisinde İngilizce başta olmak üzere farklı dillerde (Arapça, Rusça, Farsça vb.) toplam 12 adet e-YDS oturumu planlanmıştır. Adaylar, güncel e-YDS başvuru tarihlerini ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden anlık olarak takip edebilirler.
