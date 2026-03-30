Emlak vergisi ne zaman ödenir 2026? Bina ve arsa vergisi ödeme tarihleri!

Belediye bütçelerinin en önemli gelir kalemlerinden biri olan emlak vergisi, yıl içerisinde iki eşit taksit halinde ödenebildiği gibi isteyen vatandaşlar için tek seferde ödeme imkanı da sunuyor. 2026 yılına girilmesiyle birlikte ilk taksit dönemi için geri sayım başladı. Peki, emlak vergisi ödemeleri tam olarak hangi tarihlerde yapılacak?

Kısa ve net cevap: 2026 yılı emlak vergisi ödemeleri, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki taksit döneminde gerçekleştirilecektir. Kanuni olarak belirlenen resmi ödeme takvimi şu şekildedir:

1. Taksit Ödemeleri: 1 Mart 2026 tarihinde başlar, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erer. (Normalde 31 Mayıs son gündür ancak 2026'da Pazar gününe denk geldiği için süre ilk iş gününe uzar.)

2. Taksit Ödemeleri: 1 Kasım 2026 tarihinde başlar, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erer.

Vatandaşlar dilerlerse Mart ayında her iki taksiti de birleştirerek tek seferde peşin ödeme yapabilirler. Süresinde ödenmeyen vergi borçlarına aylık bazda gecikme zammı uygulanmaktadır. Peki, emlak vergisi nereye ve nasıl ödenir?

Emlak vergisi ödemeleri için artık belediye binalarında kuyruk beklemenize gerek yok! Ödemelerinizi şu kanallar üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden: e-Devlet kapısına giriş yaparak "İnternet Vergi Dairesi" veya ilgili belediyenin "E-Belediye" hizmetleri üzerinden borç sorgulayabilir ve kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.

Belediye Vezneleri: Taşınmazın bağlı bulunduğu ilgili belediyenin veznelerine nakit veya kartla ödeme yapabilirsiniz.

Banka Kanalları: Belediyelerin anlaşmalı olduğu bankaların mobil uygulamaları, internet bankacılığı veya ATM'leri üzerinden "Vergi Ödemeleri" sekmesinden işlem yapabilirsiniz.

PTT Şubeleri: PTT şubelerinden de emlak vergisi ödemesi kabul edilmektedir.

Brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olan bazı vatandaşlar, emlak vergisinden tamamen muaf tutulmaktadır (Sıfır oranlı emlak vergisi). Bu muafiyetten yararlanabilecek gruplar şunlardır:

Hiçbir geliri olmayan ev hanımları,

Emekliler (Sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları maaş dışında geliri olmayanlar),

Engelli vatandaşlar,

Gaziler ve şehit yakınları (eş ve yetimler),

İşsizler.



