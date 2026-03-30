Uşakspor mağlup oldu, play-off'tan uzaklaştı

Uşakspor, deplasmanda Alanya 1221 FK'ya tek golle yenilerek Play-Off yarışından büyük oranda kopmuş oldu.

calendar 30 Mart 2026 15:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon başında ilk haftalarda liderliğe kadar yükselen Uşakspor, son 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini Alanya 1221 FK'ya deplasmanda tek golle yenilerek alıp Play-Off yarışında büyük oranda havlu attı. Bitime 3 hafta kala Uşakspor'un Play-Off potasındaki Balıkesirspor'la arasındaki 6 puanlık fark erimedi. Uşakspor, kalan haftalarda Eskişehir Anadolu ve düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK'yla oynayıp, maçlara çıkmayan Nazillispor'dan son maçta hükmen 3 puan alacak.

YÖNETİCİLERİ GÖZALTINDA

Uşak Belediyesi odaklı 27 Mart'ta rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla başlatılan soruşturmada Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra Uşakspor'da başkanlığı yürüten kardeşi Mustafa Yalım ve kulübün geçen yılki başkanı olan belediyenin özel kalem müdürü Hasan Doğukan Kurnaz da gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan yöneticiler İstanbul'da adliyeye sevk edilmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
