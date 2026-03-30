Nene: ''Beşiktaş'a da gol atmak istiyorum''

Fenerbahçe'nin son dönemlerdeki formda futbolcusu Dorgeles Nene, Beşiktaş maçında da ağları sarsmak istiyor.

calendar 30 Mart 2026 12:24 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026 12:33
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Ligdeki son Gaziantep FK maçında hat-trick yapan Dorgeles Nene'nin, milli aradan sonraki Beşiktaş derbisine odaklandığı öğrenildi.

Malili yıldızın çok çalıştığı ve Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başlamak istediği gelen bilgiler arasında.

Edinilen bilgilere göre 23 yaşındaki kanat, antrenmanlarda hocası Tedesco'ya "Beşiktaş'a da gol atmak istiyorum" dedi.

PERFORMANSI

Dorgeles Nene, bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 35 maçta 10 gol 9 asist kaydetti.

Malili genç kanat oyuncusu, bu gollerin yarısını Mart ayı içerisinde kaydetti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
