Trendyol Süper Ligdeki son Gaziantep FK maçında hat-trick yapan Dorgeles Nene'nin, milli aradan sonraki Beşiktaş derbisine odaklandığı öğrenildi.
Malili yıldızın çok çalıştığı ve Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başlamak istediği gelen bilgiler arasında.
Edinilen bilgilere göre 23 yaşındaki kanat, antrenmanlarda hocası Tedesco'ya "Beşiktaş'a da gol atmak istiyorum" dedi.
PERFORMANSI
Dorgeles Nene, bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 35 maçta 10 gol 9 asist kaydetti.
Malili genç kanat oyuncusu, bu gollerin yarısını Mart ayı içerisinde kaydetti.
Nene: ''Beşiktaş'a da gol atmak istiyorum''
Fenerbahçe'nin son dönemlerdeki formda futbolcusu Dorgeles Nene, Beşiktaş maçında da ağları sarsmak istiyor.
Fenerbahçe
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|60
|4
|Beşiktaş
|27
|15
|7
|5
|49
|31
|52
|5
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|6
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|27
|7
|9
|11
|31
|39
|30
|13
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|25
|14
|Gençlerbirliği
|27
|6
|7
|14
|28
|37
|25
|15
|Kasımpaşa
|27
|5
|9
|13
|23
|38
|24
|16
|Kayserispor
|27
|4
|11
|12
|21
|48
|23
|17
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|22
|18
|Karagümrük
|27
|4
|5
|18
|24
|47
|17