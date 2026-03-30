Vedat Muriqi: 'Türkiye maçı farklı olacak'

Kosova'nın santrforu Vedat Muriqi, Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Kosova'nın hocası Franco Foda ile birlikte basın toplantısına çıkan Muriqi, "Ben sekiz sene Türkiye'de futbol oynadım. Hepsi benim arkadaşım. Yarınki (Salı) maç bambaşka. Milli duygular olacak. Biz elimizden geleni yapacağız." dedi.



Vedat Muriqi, "Romanya maçının ilk devresini seyrettim. İlk devrede 2 pozisyonu vardı Türkiye'nin. Romanya defans oynadı. Belli ki Türkiye'de çok kaliteli ayaklar var." diye konuştu.



A Milli Takım'ın, Kosova ile deplasmanda karşılaşacağı Dünya Kupası play-off finali salı günü saat 21.45'te başlayacak.



