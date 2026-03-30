Ümit Milliler, elemelerde Hırvatistan'a konuk

Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa şampiyonası elemelerinde Hırvatistan'a konuk olacak.

calendar 30 Mart 2026 11:31
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Ümit Milliler, elemelerde Hırvatistan'a konuk
Türkiye, 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Elemelerindeki 6. maçında 31 Mart Salı günü Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacak.
Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 18.30'da başlayacak.

H Grubu'ndaki 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan Türkiye, 11 puanla zirvede yer alıyor.

Elemelerdeki 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanan 1'inde berabere kalan Hırvatistan, 10 puanla ikinci basamakta bulunuyor.

Trabzon'da iki takım arasındaki ilk mücadele, 1-1 berabere sonuçlandı.

Egemen Korkmaz'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ümit Milli Takım'ın Hırvatistan maçı aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Jankat Yılmaz (İkas Eyüpspor), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Mert Furkan Bayram (SMS Grup Sarıyer)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Ada İbik (Manisa FK)

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (Braga), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Emirhan İlkhan (Torino), Baran Ali Gezek (İkas Eyüpspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor)

Forvet: Başar Önal (NEC Nijmegen), Melih Bostan (Sakaryaspor), Cihan Çanak (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Semih Kılıçsoy (Cagliari).

