Türk Telekom, EuroCup yarı finalinde Cosea JL'e karşı

Türk Telekom, EuroCup yarı finali ilk maçında Cosea JL ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

calendar 30 Mart 2026 11:02
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türk Telekom, EuroCup yarı finalinde Cosea JL'e karşı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türk Telekom Basketbol Takımı, EuroCup yarı final ilk maçında 31 Mart Salı günü deplasmanda Fransa temsilcisi Cosea JL ile mücadele edecek.
Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.

BAXI Manresa'yı 8'li final turunda 98-81, çeyrek finalde Hapoel Midtown'u 91-90 mağlup eden Türk Telekom, bu sezon iki kez karşılaştığı Fransız ekibine karşı galibiyet alamadı.

Finale iki galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede rövanş maçı, 3 Nisan Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Turu geçen takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Tarihinde ikinci kez yarı finalde

EuroCup'a geçen sezon çeyrek finalde veda eden Türk Telekom, ikinci tamamladığı 2022-23 sezonunda ise yarı final oynadı.

Başkent ekibinin organizasyonda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Sonuç
2008-09 Son 16
2009-10 Son 16
2018-19 Grup aşaması
2021-22 8'li final
2022-23 İkinci
2023-24 8'li final
2024-25

 Çeyrek final
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.