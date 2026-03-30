Fenerbahçe'de kritik dönem başlıyor: 22 günde 5 maç

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, sezonun belki de en kritik dönemecine giriyor.



Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte sarı-lacivertli ekibi hem fiziksel hem de zihinsel olarak sınırlarını zorlayacak yoğun bir maç takvimi karşılayacak.



Teknik heyet ve futbolcular, bu zorlu periyotta çifte kupa hedefi doğrultusunda çok kritik sınavlar verecek.



MARATON BEŞİKTAŞ DERBİSİ İLE BAŞLAYACAK





Bu nefes kesen yoğun fikstürün başlangıcı ve en zorlu halkalarından biri, 5 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak olan Beşiktaş derbisi olacak.



DERBİ SONRASI RAKİP KAYSERİSPOR



Dev derbinin hemen ardından sarı-lacivertliler dinlenme fırsatı bulamadan ligdeki yürüyüşüne devam edecek ve önce Kayseri'de kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor ile ardından 17 Nisan Cuma günü kendi sahasında Rizespor ile karşılaşacak.



KUPADA RAKİP KONYA



Ligdeki bu iki önemli sınavın hemen akabinde ise rota kupaya dönecek. Fenerbahçe, 21 Nisan Salı günü Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelerek yarı final bileti arayacak.



KAPANIŞ GALATASARAY DERBİSİ İLE BİTECEK



Bu zorlu virajların ardından takım, periyodun sonuna doğru bir diğer lig mücadelesine çıkacak ve tüm bu yorucu sürecin kapanışı ise 26 Nisan'da oynanacak olan dev Galatasaray derbisi ile yapılacak.



