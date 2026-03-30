Sinner'den tarihi 'Double Sunshine'; Miami Açık'ta zafer

Jannik Sinner'ın Indian Wells zaferinin ardından Miami Açık şampiyonluğunu da koleksiyonuna ekleyerek tarih yazdı. 24 yaşındaki Sinner, Kaliforniya ve Florida'daki sert kort turnuvalarının her ikisini de tek bir set bile vermeden kazanan, "Sunshine Double" yapan ilk erkek tenisçi oldu.



İtalyan raketin yağmur nedeniyle kesintiye uğrayan Miami finalinde, Çek rakibi Jiri Lehecka'yı (21. seri başı) 6-4 ve 6-4'lük setlerle domine ederek yendi. Sinner ve Alcaraz'ın diğer oyunculardan ne kadar önde olduklarını bir kez daha kanıtlanmış oldu.



FEDERER'İ GEÇTİ





Erkekler tenisinde aynı sezon içerisinde hem Indian Wells hem de Miami'yi kazanan son isim 2017 yılında Roger Federer olmuştu. Sinner ise, her iki turnuvada da tek bir set bile kaybetmeden bu ikilemeyi başaran ilk erkek tenisçi olarak tarihe geçti.





NADAL VE DJOKOVİC'İN İZİNDEN...





Dünya iki numarası Sinner, Masters turnuvalarında üst üste 34 set kazanarak; Novak Djokovic ve Rafael Nadal'ın ardından, Grand Slam'lerin bir alt kademesi olan bu turnuvalarda üst üste üç şampiyonluk elde eden üçüncü erkek oyuncu oldu.





Miami'deki bu başarı, Sinner'ın dünya sıralamasının zirvesindeki Alcaraz ile arasındaki puan farkını 1.190 puana indirmesini sağladı. Sezonun Avrupa toprak kort (clay-court) dönemine girilirken, bu ikilinin sergiledikleri olağanüstü seviye göz önüne alındığında, en büyük kupalar için yeniden karşı karşıya geleceklerine şüphe yok.





Sinner, ABD'ye gelmeden önce Katar Açık çeyrek finalinde aldığı mağlubiyetten sonra ayağa kalkışını şu sözlerle özetledi:



"Benim için inanılmaz bir dönem oldu. Bu konuma gelmek için yaptığımız çalışmalardan dolayı çok mutluyum. Indian Wells öncesi iyi bir hazırlık süreci geçirdik; hem aldığımız sonuçlar hem de ulaşmaya çalıştığımız seviye beni heyecanlandırıyor."



"SERVİS ROBOTU"





Sinner ve Alcaraz birbirlerini geçmek için oyunlarını sürekli yukarı taşırken, ATP Turu'nun geri kalanı oldukça sert geçmesi öngörülüyor. Sinner, Eylül ayındaki ABD Açık finalinde İspanyol rakibi Alcaraz'a yenildiğinde, oyununa daha fazla çeşitlilik ve öngörülemezlik katması gerektiğini dürüstçe itiraf etmişti.





Ancak Avustralya Açık yarı finalinde Djokovic'e ve ardından Doha'da Jakub Mensik'e yenilmesinden bu yana, Sinner'ın başarısının anahtarı servis oyunundaki kararlılığı oldu. Miami zaferinin temelini, ilk servislerindeki kusursuz isabet oluşturdu:



Turnuva genelinde 70 ace ile üç setlik bir turnuvada kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. Tüm turnuva boyunca sadece bir kez servisini kırdırdı. Lehecka karşısında ilk servislerinden %92 oranında puan çıkardı. İlk setin başında 0-40 geriye düştüğü ve üç servis kırma puanıyla yüzleştiği anda, üst üste beş muazzam servis atarak baskıyı kırdı.





Bu performans, Roger Federer'in en iyi dönemlerini; servisleriyle baskıyı yok edip rakibinin direncini kırdığı anları hatırlattı. Bazı yorumcuların Sinner'ın "servis robotu" (servebot) dönemine girdiğini iddia etmesi boşuna değil.



GÖZLER FRANSA AÇIK'TA





Sinner sadece servisiyle yetinmiyor. Miami'deki rakibi Frances Tiafoe'nun "tenis dünyasının gördüğü en iyi top vurucularından biri" olarak tanımladığı Sinner, forehand vuruşlarındaki agresifliğini de artırmayı hedefliyor.





Sinner'in 1 numaralı rakibi Alcaraz'ın asıl hedefi, geçen yıl Sinner'ı unutulmaz bir maçta yenerek kazandığı Fransa Açık (Roland Garros) unvanını korumak.





Sinner'ın önümüzdeki haftalarda Alcaraz'ı yakalamak için büyük bir fırsatı var. Geçen yıl doping testlerinden geçemediği için aldığı üç aylık uzaklaştırma cezası nedeniyle, Sinner'ın Mayıs başındaki İtalya Açık'a kadar savunması gereken hiçbir puanı bulunmuyor. Bu durum, Roland Garros başladığında dünya bir numarası yarışı için iki oyuncunun burun buruna geleceği anlamına geliyor.



