Aliağa FK'dan şok yenilgi

İzmir temsilcisi Aliağa, kendi evinde Isparta 32 SK'ya 5-1 mağlup oldu.

calendar 30 Mart 2026 13:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Aliağa Futbol evinde Isparta 32 Spor'a 5-1 yenilerek büyük şok yaşadı.

Zirve yolundaki en yakın rakibi lider Bursaspor'un Fethiyespor deplasmanında 1-1 berabere kalmasının ardından büyük avantaj yakalayan sarı-siyahlılar, umulmadık bir mağlubiyet elde etti.

İlk yarıyı 5-0 geride kapatan Aliağa FK ikinci yarıda 1 gol atabildi. Aliağa FK maçı kazanması durumunda son hafta final gibi 90 dakikada ağırlayacağı Bursaspor'la arasındaki puan farkını 3'e indirme fırsatı yakalayacak iken bir anda yeşil-beyazlıların 6 puan gerisine düştü ve 3'üncü sıraya geriledi.

6 YILLIK SERİ BİTTİ

Farklı yenilginin ardından 62 puanda kalan Aliağa FK, 64 puana ulaşan ve ikinci sıraya yükselen Mardin 1969 Spor'un da gerisine düştü. Aliağa FK, Isparta 32 Spor mağlubiyetiyle hem şampiyonluk yolunda büyük yara aldı hem de iç sahada 6 yıldır sürdürdüğü yenilmezlik serisini bitirdi. En son Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 15 Mart 2020 tarihinde eski adıyla Bergama Belediyespor, şimdiki ismiyle İzmir Çoruhlu'ya 1-0 kaybeden Aliağa FK o tarihten sonra evinde normal lig etabında rakiplerine 3 puan vermemişti.

ŞAMPİYONLUK ZORA GİRDİ

Aliağa FK profesyonel liglere çıktıktan sonra ligde sahasında 3 yıldır kaybetmiyordu. Bir anda üçüncü sıraya gerileyen Aliağa FK kalan 4 maçta zirveyi yakalamaya çalışacak. İşini zora sokan İzmir ekibi; Kırklarelispor (D), Menemen FK, 68 Aksaray Belediyespor (D) ve Bursaspor'la oynayacak. Aliağa FK tüm maçlarını kazansa dahi hem Bursaspor'un hem de Mardin 1969 Spor'un kayıplar yaşamasını bekleyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
