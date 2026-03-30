Ronald Koeman'dan Noa Lang açıklaması!

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, Galatasaraylı Noa Lang'ın Ekvador ile oynanacak hazırlık maçında ilk 11'de yer alabileceğini söyledi.

calendar 30 Mart 2026 15:45
Haber: Sporx.com dış haberler
Ronald Koeman'dan Noa Lang açıklaması!
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, Ekvador ile salı günü oynayacakları hazırlık maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Koeman, Norveç maçının ardından tüm oyuncuların iyi durumda olduğunu söyledi. Hollandalı teknik adam, sakatlığı nedeniyle Norveç maçında forma giyemeyen Galatasaraylı Noa Lang'ın da Ekvador maçında ilk 11'de yer alabileceğini söyledi.

Ronald Koeman, "Herkes formda ve iyi durumda. Noa Lang da öyle, Ekvador maçında ilk 11'de başlayabilir." dedi.

Hollanda ile Ekvador'un karşı karşıya geleceği hazırlık maçı salı günü saat 21.45'te başlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
