calendar 30 Mart 2026 13:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da Gökhan Şensan turnuvası
Karşıyaka Spor Kulübü'nün futbol altyapı şubesinin efsane isimlerinden merhum Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan anısına düzenlediği U12 Cup Futbol Turnuvası büyük çekişmeye sahne oldu. Karşıyaka'nın altyapısına ve futbol şubesine büyük emekler verip 29 Ekim 2024'te ani gelişen rahatsızlığıyla hayatını kaybederek camiayı yasa boğan Şensan'ın adının yaşatıldığı Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki turnuvaya Karşıyaka'nın yanı sıra Göztepe, Altay, Menemen FK, Bucaspor 1928, Aliağa FK, Manisaspor, Tire 2021 FK, Gümüşordu, Somaspor, Ayvalıkgücü ve İzmirspor'un 12 yaş takımları katıldı.

Gökhan Şensan U12 Cup Futbol Turnuvası'nda finalde Karşıyaka'yı 2-1 yenen Bucaspor 1928 şampiyon olurken, ikinci Kaf-Kaf'ın ardından üçüncülüğü Manisaspor'u 3-2'yle geçen İzmirspor elde etti. Küçük futbolcuların aileleri de şenlik havasındaki turnuvayı saha kenarından ilgiyle izledi. Turnuva sonunda ödülleri Karşıyaka Futbol Şube Başkanı Ahmet Yimsek, Futbol Altyapı Başkanı Tayfun Yungul, Sicil Kurulu Başkanı Süleyman Özsakallı ve Sicil Kurulu Üyesi Sabri Okur dağıttı.
