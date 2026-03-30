VakıfBank, play-off'un ilk maçında Eczacıbaşı'nı mağlup etti!

Sultanlar Ligi play-off etabı ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i set vermeden 3-0 geçti.

calendar 30 Mart 2026 22:19 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026 23:39
Haber: AA, Fotoğraf: vakifbanksporkulubu.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi.

VakıfBank, bu galibiyetle seride durumu 1-0 yaptı.

İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride rövanş mücadelesi, 2 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Gül

Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Plummer, Meliha Diken, Smrek, Maglio, Dilay Özdemir)

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Dangubic, Cazaute, Deniz Uyanık)

Setler: 18-25, 19-25, 20-25

Süre: 87 dakika (29, 26, 32)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.