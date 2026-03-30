VakıfBank, play-off'un ilk maçında Eczacıbaşı'nı mağlup etti!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi.
VakıfBank, bu galibiyetle seride durumu 1-0 yaptı.
İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride rövanş mücadelesi, 2 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Gül
Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Plummer, Meliha Diken, Smrek, Maglio, Dilay Özdemir)
VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Dangubic, Cazaute, Deniz Uyanık)
Setler: 18-25, 19-25, 20-25
Süre: 87 dakika (29, 26, 32)
