Aykut Kocaman: 'Hakemler günah keçisi olarak kabul edildi'

Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Aykut Kocaman, A Spor ekranlarında yaptığı açıklamalarda hakemler ve futbol iklimine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kocaman, hakemlerin Türk futbolunda "günah keçisi" haline getirildiğini vurguladı.
"HAKEMLER EN KOLAY HEDEF"
Hakemlerin sistem içinde en kolay hedef haline geldiğini belirten Kocaman, "Hakemler günah keçisi olarak kabul edildi. Yöneticiler, teknik adamlar, futbolcular, ben de dahil olmak üzere herkes bunu yaptı. Hakemler en kolay saldırılacak ve kendini temize çıkarılacak yer haline geldi" ifadelerini kullandı.
"TFF VE MHK ARKALARINDA DURAMIYOR"
Hakemlerin yalnız bırakıldığını dile getiren deneyimli teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu da eleştirdi:
"TFF ve MHK belli bir noktaya geldikten sonra hakemlerin arkasında duramıyor. Hakemlerin buna karşı koyma şansı yok. Hakemleri koruyan kurumun da, o kurumu koruyan yapının da buna karşı durma ihtimali yok. Bu iklim değişmeden de bu durum değişmez."
"İKLİM DEĞİŞMEDEN ÇÖZÜM YOK"
Sorunun temelinde futbol ikliminin olduğunu ifade eden Kocaman, çözüm önerilerine de mesafeli yaklaştı:
"İklimde değişiklik olmadan hakemlerin değişeceğini düşünmek bana çok çocukça geliyor. Karamsar değilim, gerçekçiyim."
"YABANCI HAKEM TARTIŞMALARI DAHA KÖTÜ"
Son dönemde gündeme gelen yabancı hakem ve VAR tartışmalarına da değinen Kocaman, bu yaklaşımın çözüm değil, daha büyük sorunlara yol açacağını savundu:
"Yabancı hakem söylemleri daha da kötü. İklimi değiştirmek yerine daha parçalayıcı. Yabancı hakem geldi, sonra ne olacak? Yabancı VAR getirmek de bana acayip çocukça geliyor."
"HAKEMLER DE MASUM DEĞİL"
Hakemleri tamamen aklamadığını da vurgulayan Kocaman, sistemin tüm paydaşlarının sorumluluğu olduğunu söyledi:
"Hakemler pirüpak değil, MHK pirüpak değil, TFF pirüpak değil. Burası ne kadar kirliyse, onlar da o kadar kirli. Kendilerini korumak için bu bataklığa girdiler. Hakem müessesesi de çok masum değil; bizim gibi. Antrenörler için de böyle."
Aykut Kocaman: "Hakemler günah keçisi olarak kabul edildi"
Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Aykut Kocaman hakemler ve futbol iklimine dair konuştu.

