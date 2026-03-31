Fenerbahçe'de skorer sol bek mesaisi!

Archie Brown'dan umduğunu bulamayan sarı lacivertliler, Levent Mercan'ın idare ettiği pozisyonu Utrecht'in Faslı yıldızı Souffian El Karouani ile doldurmayı planlıyor.

calendar 31 Mart 2026 10:33 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 10:36
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de skorer sol bek mesaisi!
Yeni sezonda başta golcü olmak üzere birçok transfer planlayan Fenerbahçe'de sol bek için de yoğun arayış var.

Sezon başında 8 milyon avroya Gent'ten alınan Archie Brown'un beklentilerin altında kalması, Levent'in de as olarak düşünülmemesi sarı lacivertlileri transfere mecbur kılıyor.

Domenico Tedesco'nun şart olarak gördüğü sol bek takviyesi için düşünülen isim ise adı devre arasında da gündeme gelen Souffian El Karouani. 25 yaşındaki yıldızın bonservisini eline alacak olması transferi cazip kılıyor.

KOLAY LOKMA DEĞİL

Ancak NEC Nijmegen'de başlayan kariyerini Utrecht'te sürdüren El Karouani'nin yeni umutlara ucuza yelken açmak gibi bir düşüncesi yok.

Sarı lacivertliler de, Wolfsburg ve Porto'nun da yakından ilgilendiği Faslı savunmacıyı imza parası ve yüksek yıllık ücretle cezbetmeyi planlıyor.

Fenerbahçe, kendisine kulüp aramaya başlayan Brown'dan elde edeceği geliri El Karouani'nin transferinde kaynak olarak kullanmayı düşünüyor. Faslı, 15 milyon avroluk piyasa değeriyle Fenerbahçe için makul bir hedef olarak görülüyor.

GİZLİ FORVET GİBİ

El Karouani, bir savunma oyuncusu olmasına rağmen bu sezon, 3 gol, 16 asistle Utrecht adına en çok skor katkısı sağlayan isim oldu. 




 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
