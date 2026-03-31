Galatasaray'da tercih nedeni: Koopmeiners

Galatasaray, gelecek yıl daha başarılı olmak için nokta transferleri yapacak. Az ve öz transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'ın ısrarla istediği Teun Koopmeiners için harekete geçti.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Juventus ile sözleşmesi 2029'da bitecek Hollandalı 10 numara, aynı zamanda ön libero ve stoperde de oynayabilmesi nedeniyle tercih ediliyor. 2024'te Atalanta'dan 58 milyon euro bonservis ile alınan Hollandalı futbolcunun şimdi piyasa değeri 20 milyon euro civarında.
İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport, Koopmeiners'in sezon sonunda Juventus'tan ayrılmak istediğini ancak henüz karar veremediğini yazdı. Gazeteye göre oyuncuyu isteyen takımların başında ise Galatasaray geliyor. Okan Buruk'un oyuncuyu özellikle farklı mevkilerde oynayabilmesi nedeniyle istediğinin altı çizildi.
GOLLERİ GALATASARAY'A KARŞI
Hollanda Milli Takımı ile 26 maça çıkan Koopmeiners 3 gollük de katkı verdi. AZ Alkmaar altyapısından yetişen oyuncu, Atalanta ile İtalya'ya geçti. 2024'te ise Juventus'a 58 milyon euro bonservis ile transfer oldu.
Juventus'ta bu sezon 39 maçta 2 kez gol sevinci yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, 2 golünü de Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında attı.
