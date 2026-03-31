Galatasaray'da tercih nedeni: Koopmeiners

Galatasaray, Juventus forması giyen Teun Koopmeiners'ı özellikle farklı mevkilerde oynayabildiği için kadrosuna katmak istiyor.

calendar 31 Mart 2026 09:25
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, gelecek yıl daha başarılı olmak için nokta transferleri yapacak. Az ve öz transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'ın ısrarla istediği Teun Koopmeiners için harekete geçti.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Juventus ile sözleşmesi 2029'da bitecek Hollandalı 10 numara, aynı zamanda ön libero ve stoperde de oynayabilmesi nedeniyle tercih ediliyor. 2024'te Atalanta'dan 58 milyon euro bonservis ile alınan Hollandalı futbolcunun şimdi piyasa değeri 20 milyon euro civarında.

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport, Koopmeiners'in sezon sonunda Juventus'tan ayrılmak istediğini ancak henüz karar veremediğini yazdı. Gazeteye göre oyuncuyu isteyen takımların başında ise Galatasaray geliyor. Okan Buruk'un oyuncuyu özellikle farklı mevkilerde oynayabilmesi nedeniyle istediğinin altı çizildi.

GOLLERİ GALATASARAY'A KARŞI

Hollanda Milli Takımı ile 26 maça çıkan Koopmeiners 3 gollük de katkı verdi. AZ Alkmaar altyapısından yetişen oyuncu, Atalanta ile İtalya'ya geçti. 2024'te ise Juventus'a 58 milyon euro bonservis ile transfer oldu.

Juventus'ta bu sezon 39 maçta 2 kez gol sevinci yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, 2 golünü de Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında attı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.