Gana'da teknik direktör Addo'ya veda!

Gana Milli Takım Teknik Direktörü Otto Addo, Dünya Kupası'na 72 gün kala görevinden alındı.

calendar 31 Mart 2026 11:04
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına 72 gün kala Gana Milli Takım Teknik Direktörü Otto Addo'nun görevden alındığı duyuruldu.

Gana Futbol Federasyonunun (GFA) açıklamasında, "GFA, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Otto Addo ile derhal geçerli olmak üzere yollarını ayırmıştır. Federasyon, yeni teknik direktörü en kısa sürede açıklayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Addo'nun ayrılışı, dün hazırlık maçında Almanya'dan alınan 2-1'lik yenilgi ve geçen cuma Avusturya'ya 5-1'lik mağlubiyetin ardından geldi.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Gana, L Grubu'nda İngiltere, Panama ve Hırvatistan ile karşılaşacak.

