Beşiktaş'ta derbi öncesi El Bilal Toure endişesi

Beşiktaş, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşmadan önce El Bilal Toure ile ilgili endişe yaşıyor.
Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle yaklaşık 1,5 aydır forma giyemeyen Malili hücum oyuncusunun durumu belirsizliğini koruyor.
Başakşehir karşılaşmasında 15 Şubat'ta ciddi şekilde sakatlanan Toure'nin arka üst adalesinde yırtık tespit edilmişti. Tedavi süreci tamamlanan futbolcu, sonrasında bireysel saha çalışmalarına başlamış olsa da henüz tam anlamıyla iyileşmediği ve takım antrenmanlarına katılamadığı öğrenildi.
FENERBAHÇE DERBİSİNE ZOR
El Bilal Toure'nin Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de görev alması bu nedenle oldukça riskli görülüyor. Şu an için en iyi senaryoda yedek kulübesinde yer alabileceği belirtiliyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Kadıköy'de sol kanatta Junior Olaitan'a şans verirken, sağ kanatta Vaclav Cerny forma giyecek. Öte yandan, Toure'nin 10 Nisan Cuma günü Antalyaspor maçına yetişip yetişemeyeceği de şimdilik belirsizliğini koruyor. Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışmalara katılan Emirhan Topçu'nun ise derbide sahada olabileceği bildirildi.
PERFORMANSI
Sezon başında Atalanta'dan kiralanan Toure, Beşiktaş formasıyla 18 maçta 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı. 15 milyon Euro'luk opsiyon bedeli olan oyuncunun 15 gol atması durumunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
