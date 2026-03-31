31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Beşiktaş'ta derbi öncesi El Bilal Toure endişesi

Beşiktaş'ta Malili futbolcu El Bilal Toure'nin Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de sahaya çıkmasının şu aşamada oldukça riskli olduğu ortaya çıktı. Toure, bireysel çalışmalarını sürdürürken ancak yedek kulübesinde yer alabilir.

calendar 31 Mart 2026 11:12
Fotoğraf: AA
Beşiktaş, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşmadan önce El Bilal Toure ile ilgili endişe yaşıyor.

Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle yaklaşık 1,5 aydır forma giyemeyen Malili hücum oyuncusunun durumu belirsizliğini koruyor.

Başakşehir karşılaşmasında 15 Şubat'ta ciddi şekilde sakatlanan Toure'nin arka üst adalesinde yırtık tespit edilmişti. Tedavi süreci tamamlanan futbolcu, sonrasında bireysel saha çalışmalarına başlamış olsa da henüz tam anlamıyla iyileşmediği ve takım antrenmanlarına katılamadığı öğrenildi.

FENERBAHÇE DERBİSİNE ZOR

El Bilal Toure'nin Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de görev alması bu nedenle oldukça riskli görülüyor. Şu an için en iyi senaryoda yedek kulübesinde yer alabileceği belirtiliyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Kadıköy'de sol kanatta Junior Olaitan'a şans verirken, sağ kanatta Vaclav Cerny forma giyecek. Öte yandan, Toure'nin 10 Nisan Cuma günü Antalyaspor maçına yetişip yetişemeyeceği de şimdilik belirsizliğini koruyor. Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışmalara katılan Emirhan Topçu'nun ise derbide sahada olabileceği bildirildi.

PERFORMANSI

Sezon başında Atalanta'dan kiralanan Toure, Beşiktaş formasıyla 18 maçta 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı. 15 milyon Euro'luk opsiyon bedeli olan oyuncunun 15 gol atması durumunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
