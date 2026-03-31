EuroLeague'de 35. hafta maçları başlıyor

EuroLeague 35. hafta heyecanı 1 Nisan'da oynanacak tek maçla başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 35. hafta maçları, yarın, 2 Nisan Perşembe ve 3 Nisan Cuma günü oynanacak.
Türk takımlarından Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Anadolu Efes ise İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd'e Sırbistan'da konuk olacak.
Avrupa Ligi'nde 35. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
1 Nisan Çarşamba:
20.00 Bayern Münih (Almanya)-Fenerbahçe Beko
2 Nisan Perşembe:
20.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Barcelona (İspanya)
20.00 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)
21.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-AS Monaco (Fransa)
21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Partizan (Sırbistan)
21.45 Paris Basketbol (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
22.00 Maccabi Rapyd (İsrail)-Anadolu Efes
3 Nisan Cuma:
21.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Olimpiyakos (Yunanistan)
21.30 Virtus Bologna (İtalya)-Valencia Basket (İspanya)
21.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Real Madrid (İspanya)
