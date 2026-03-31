31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

EuroLeague'de 35. hafta maçları başlıyor

Avrupa'nın 12 numaralı basketbol organizasyonu EuroLeague'de 35. hafta mücadeleleri başlıyor.

calendar 31 Mart 2026 13:02 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 13:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague 35. hafta heyecanı 1 Nisan'da oynanacak tek maçla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 35. hafta maçları, yarın, 2 Nisan Perşembe ve 3 Nisan Cuma günü oynanacak.

Türk takımlarından Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Anadolu Efes ise İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd'e Sırbistan'da konuk olacak.

Avrupa Ligi'nde 35. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

1 Nisan Çarşamba:

20.00 Bayern Münih (Almanya)-Fenerbahçe Beko

2 Nisan Perşembe:

20.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Barcelona (İspanya)

20.00 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

21.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-AS Monaco (Fransa)

21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Partizan (Sırbistan)

21.45 Paris Basketbol (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.00 Maccabi Rapyd (İsrail)-Anadolu Efes

3 Nisan Cuma:

21.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Olimpiyakos (Yunanistan)

21.30 Virtus Bologna (İtalya)-Valencia Basket (İspanya)

21.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Real Madrid (İspanya)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
