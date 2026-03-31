Ayvalıkgücü Belediyespor dört dörtlük

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor'u deplasmanda derbide 2-1 yenen Ayvalıkgücü Belediyespor, teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde üst üste dördüncü kez play-off oynamayı garantiledi.



Grupta çok iyi bir çıkış yakaladıktan sonra Karşıyaka ve Kütahyaspor mağlubiyetleriyle sendeleyen Ayvalıkgücü hem derbi zaferi hem de play-off sevinci yaşadı. Grupta bitime 3 hafta kala 55 puanla dördüncü sırada yer alan Ayvalıkgücü kalan maçlarını Alanya 1221 FK, Eskişehir Anadolu (D) ve İzmir Çoruhlu FK'yla oynayıp finalleri bekleyecek. Grup bu sıralamayla biterse kırmızı-beyazlı ekip, play-offta Karşıyaka ile eşleşecek.



