31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Cuban: "Mavericks'i sattığıma değil, kime sattığıma pişmanım"

Dallas Mavericks'in azınlık sahibi Mark Cuban, Intersections podcast'inde yaptığı açıklamalarda Dallas Mavericks'teki çoğunluk hissesini Aralık 2023'te satma kararından pişman olmadığını, ancak satışın kime yapıldığı konusunda ciddi şüpheler taşıdığını ifade etti.

calendar 31 Mart 2026 13:30 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 13:34
Cuban: 'Mavericks'i sattığıma değil, kime sattığıma pişmanım'
"Satışı yaptığıma pişman değilim. Ama kime sattığıma pişmanım," diyen Cuban, "Bu süreçte birçok hata yaptım, şimdilik bu kadarını söyleyeceğim," ifadelerini kullandı.

Cuban, çoğunluk hissesini Miriam Adelson ve damadı, Las Vegas Sands CEO'su Patrick Dumont'a devretmiş, Dumont anlaşma sonrası kulübün yönetici temsilcisi (governor) olmuştu.

Her ne kadar Cuban yüzde 27'lik hisseyi elinde tutmaya devam etse ve başlangıçta basketbol operasyonlarının kontrolünü sürdüreceğini belirtse de, bu rol anlaşmada resmi olarak güvence altına alınmadı.

The Athletic'ten Christian Clark'ın aktardığına göre Cuban'ın etkisinin azaldığı en net an, Şubat 2025'te Dumont'un Luka Doncic takasına onay vermesi oldu.

Söz konusu takasın, Cuban tarafından göreve getirilen ancak daha sonra Kasım ayında Dumont tarafından görevden alınan eski genel menajer Nico Harrison tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Cuban'ın hâlâ iç saha maçlarının büyük bölümüne katıldığı ifade edilirken, Mavericks'in 24 galibiyet – 50 mağlubiyetlik derecesiyle ligin en kötü performanslarından birine sahip olduğu kaydedildi.

Cuban, program sunucuları Tom Leppert ve Kyle Waldrep'e yaptığı açıklamada, takımdan uzaklaşma kararının ardında sahipliğin yarattığı duygusal yük ve çocuklarını bu ortamdan uzak tutma isteğinin bulunduğunu belirtti:

"Tutkuyu ve her şeyi görüyorsunuz. Ama bunu her maçta yaşadığınızı düşünün. Bu çok zor. Çocuklarım büyüyordu ve belki Mavericks'te çalışmak isteyebilirlerdi. Bunu onlar için istemedim. Taraftarlar yaptığınız şeyleri beğenmezse ya da takım kötü gidiyorsa, sizi dünyanın en kötü insanı gibi görüyorlar ve buna göre davranıyorlar."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
