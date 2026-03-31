Cuban: 'Mavericks'i sattığıma değil, kime sattığıma pişmanım'

Dallas Mavericks'in azınlık sahibi Mark Cuban, Intersections podcast'inde yaptığı açıklamalarda Dallas Mavericks'teki çoğunluk hissesini Aralık 2023'te satma kararından pişman olmadığını, ancak satışın kime yapıldığı konusunda ciddi şüpheler taşıdığını ifade etti.



"Satışı yaptığıma pişman değilim. Ama kime sattığıma pişmanım," diyen Cuban, "Bu süreçte birçok hata yaptım, şimdilik bu kadarını söyleyeceğim," ifadelerini kullandı.



Cuban, çoğunluk hissesini Miriam Adelson ve damadı, Las Vegas Sands CEO'su Patrick Dumont'a devretmiş, Dumont anlaşma sonrası kulübün yönetici temsilcisi (governor) olmuştu.



Her ne kadar Cuban yüzde 27'lik hisseyi elinde tutmaya devam etse ve başlangıçta basketbol operasyonlarının kontrolünü sürdüreceğini belirtse de, bu rol anlaşmada resmi olarak güvence altına alınmadı.



The Athletic'ten Christian Clark'ın aktardığına göre Cuban'ın etkisinin azaldığı en net an, Şubat 2025'te Dumont'un Luka Doncic takasına onay vermesi oldu.



Söz konusu takasın, Cuban tarafından göreve getirilen ancak daha sonra Kasım ayında Dumont tarafından görevden alınan eski genel menajer Nico Harrison tarafından yürütüldüğü belirtildi.



Cuban'ın hâlâ iç saha maçlarının büyük bölümüne katıldığı ifade edilirken, Mavericks'in 24 galibiyet – 50 mağlubiyetlik derecesiyle ligin en kötü performanslarından birine sahip olduğu kaydedildi.



Cuban, program sunucuları Tom Leppert ve Kyle Waldrep'e yaptığı açıklamada, takımdan uzaklaşma kararının ardında sahipliğin yarattığı duygusal yük ve çocuklarını bu ortamdan uzak tutma isteğinin bulunduğunu belirtti:



"Tutkuyu ve her şeyi görüyorsunuz. Ama bunu her maçta yaşadığınızı düşünün. Bu çok zor. Çocuklarım büyüyordu ve belki Mavericks'te çalışmak isteyebilirlerdi. Bunu onlar için istemedim. Taraftarlar yaptığınız şeyleri beğenmezse ya da takım kötü gidiyorsa, sizi dünyanın en kötü insanı gibi görüyorlar ve buna göre davranıyorlar."



