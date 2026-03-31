Nicolo Zaniolo'ya dev talip

Galatasaray'dan Udinese'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.Milan, yeni sezonda hem ikinci forvet hem de kanatlarda oynayabilen bir hücum oyuncusu kadrosuna katmak istiyor.İtalyan ekibi, bu doğrultuda Udinese'de forma giyen Nicolo Zaniolo'yu da transfer listesine dahil etti.Tuttospor'ta yer alan habere göre, Milan ve teknik direktör Massimiliano Allegri, Zaniolo'nun performansını yakından izliyor.Udinese'nin, Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanması ve Galatasaray'a 10 milyon euro ödeyip İtalyan oyuncunun bonservisini alması bekleniyor.Udinese Teknik Direktörü Runjaic, Zaniolo'ya başka takımlardan ilgi olduğunu söylemişti. Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli ise,demişti.Udinese'de bu sezon 28 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.