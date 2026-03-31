31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Nicolo Zaniolo'ya dev talip

Milan, Udinese forması altında dikkat çeken bir performans ortaya koyan Nicolo Zaniolo'yu transfer listesine ekledi.

31 Mart 2026 14:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Udinese'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Milan, yeni sezonda hem ikinci forvet hem de kanatlarda oynayabilen bir hücum oyuncusu kadrosuna katmak istiyor.

MILAN'IN LİSTESİNDE

İtalyan ekibi, bu doğrultuda Udinese'de forma giyen Nicolo Zaniolo'yu da transfer listesine dahil etti.

Tuttospor'ta yer alan habere göre, Milan ve teknik direktör Massimiliano Allegri, Zaniolo'nun performansını yakından izliyor.

Udinese'nin, Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanması ve Galatasaray'a 10 milyon euro ödeyip İtalyan oyuncunun bonservisini alması bekleniyor.



TEKNİK DİREKTÖRÜ VE MENAJERİNDEN MESAJ

Udinese Teknik Direktörü Runjaic, Zaniolo'ya başka takımlardan ilgi olduğunu söylemişti. Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli ise, "Umduğumuz gibi bu performans devam ederse, diğer takımların ilgisini çekeceğini düşünmek futbolun dinamiklerinin bir parçası. Ama tekrar ediyorum, Udinese'de mutlu ve durumu adım adım ele alıyoruz. Gelecekte ne olacağı konusunda çok ileriye bakmanın bir anlamı yok; şimdilik Galatasaray ile anlaşmayı sonuçlandırmaya odaklanalım ve Udinese'nin planlarının ne olduğunu görelim." demişti.

Udinese'de bu sezon 28 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
