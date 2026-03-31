İphone 11, 12, 13, 14, 15 5G var mı, uyumlu mu? Telefonda 5G nasıl açılır, ücretsiz mi?

Elinizdeki cihazın donanımsal olarak 5G modemi barındırıp barındırmadığı, bu hıza ulaşmanızdaki en kritik engeldir. Yazılım güncellemeleriyle telefona 5G özelliği eklenemeyeceği için, donanım uyumluluğunu bilmek şart. Yeni bir cihaza geçmeyi planlayanlar veya mevcut ayarlarını yapılandırmak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, hangi iPhone'larda 5G var?

Kısa ve net cevap: Apple, 5G teknolojisini ilk olarak iPhone 12 serisiyle cihazlarına entegre etmiştir. iPhone 11 ve altı modellerde maalesef 5G desteği bulunmamaktadır. Hangi modelin destekleyip desteklemediğine dair kesin liste şu şekildedir:

iPhone 11 Serisi: 5G desteği YOKTUR. (Maksimum 4.5G / LTE destekler.)

iPhone 12 Serisi: (Mini, Standart, Pro, Pro Max) 5G desteği VARDIR.

iPhone 13 Serisi: (Mini, Standart, Pro, Pro Max) 5G desteği VARDIR.

iPhone 14 Serisi: (Standart, Plus, Pro, Pro Max) 5G desteği VARDIR.

iPhone 15 Serisi: (Standart, Plus, Pro, Pro Max) 5G desteği VARDIR.

iPhone SE: Sadece 3. Nesil (2022 modeli) 5G desteği VARDIR.

Cihazınızın 5G desteklediğinden eminseniz, operatörünüzün 5G kapsama alanına girdiğinizde bu hızı nasıl aktif edeceğinize geçelim.

Operatörünüz Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom fark etmeksizin; akıllı telefonunuzdan 5G ağlarına bağlanabilmeniz için SIM kartınızın 4.5G uyumlu olması ve telefonunuzun ayarlarından 5G'nin seçili olması gerekmektedir.

iPhone'larda 5G Açma Adımları:

Telefonunuzun "Ayarlar" menüsüne girin.

"Hücresel" (veya Mobil Veri) seçeneğine dokunun.

"Hücresel Veri Seçenekleri" bölümüne girin.

"Ses ve Veri" sekmesine tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranda "5G Açık" veya "5G Otomatik" seçeneklerinden birini işaretleyin.

(Not: Pil tasarrufu için Apple "5G Otomatik" seçeneğini önermektedir. Bu sayede 5G hızı gerekmediğinde cihaz pili korumak için 4.5G'ye geçer.)

Android Cihazlarda (Samsung, Xiaomi vb.) 5G Açma Adımları:

Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağlar > Şebeke Modu adımlarını izleyerek "5G/LTE/3G/2G (Otomatik Bağlan)" seçeneğini aktif etmeniz yeterlidir.

Vatandaşların en çok çekindiği konulardan biri de faturaya yansıyacak sürpriz ücretler! Kısa ve net cevap: Hayır, 5G teknolojisini kullanmanın operatörler (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom) tarafından talep edilen ek bir bağlantı veya abonelik ücreti YOKTUR. Tamamen ücretsizdir.

Ancak çok önemli bir detay var: 5G kullanırken ekstra bir para ödemezsiniz fakat 5G'nin sunduğu devasa hız nedeniyle internette indirdiğiniz dosyalar, izlediğiniz 4K videolar veya yüklediğiniz yüksek çözünürlüklü içerikler mevcut internet kotanızı (GB'larınızı) çok daha hızlı tüketebilir. Kota aşım ücretleriyle karşılaşmamak için 5G hızına geçerken internet paketinizin yeterli büyüklükte olduğundan emin olmalısınız!