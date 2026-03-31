31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Galatasaray'ın Almada için rakibi Juventus

Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Thiago Almada ile ilgileniyor. Juventus da Arjantinli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

31 Mart 2026 13:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Botafogo'dan kadrosuna kattığı Thiago Almada'ya bu yıl veda edebilir.

İspanyol ekibi, 24 yaşındaki futbolcuyla yaz aylarında yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Atletico Madrid, yaz transfer döneminde Arjantinli hücum oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

GALATASARAY VE JUVENTUS

Fichajes'te yer alan habere göre, ara transfer döneminde de Almada ile ilgilenen Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcuya ilgisi devam ediyor. Juventus da Almada'nın durumunu takip ediyor.



BEKLENTİ 25 MİLYON EURO

Atletico Madrid, son dönemde teknik direktör Diego Simeone'nin planları arasında yer almayan Arjantinli futbolcudan 21 milyon euro'luk yatırımını karşılamak istiyor. İspanyol ekibi, Thiago Almada için 25 milyon euro değerinde bonservis belirledi.

10 numara ile birlikte kanatlarda da görev alabilen Almada, bu sezon Atletico Madrid'de 30 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
