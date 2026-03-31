31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring: Finalde ikinci randevu

calendar 31 Mart 2026 11:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, çarşamba günü play-off final serisi ikinci maçında karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı serinin ikinci maçı, saat 19.30'da başlayacak.

Seride ilk karşılaşmayı 85-70 kazanan sarı-lacivertliler, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Sarı-kırmızılı ekip ise mücadeleyi kazanarak seride durumu eşitlemeyi hedefliyor.

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak.

Seride üçüncü karşılaşma, 4 Nisan'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
