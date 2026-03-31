Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring: Finalde ikinci randevu

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, çarşamba günü play-off final serisi ikinci maçında karşı karşıya gelecek.



Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı serinin ikinci maçı, saat 19.30'da başlayacak.



Seride ilk karşılaşmayı 85-70 kazanan sarı-lacivertliler, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.



Sarı-kırmızılı ekip ise mücadeleyi kazanarak seride durumu eşitlemeyi hedefliyor.



Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak.



Seride üçüncü karşılaşma, 4 Nisan'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.



