Haber Tarihi: 31 Mart 2026 14:43 -
Güncelleme Tarihi:
31 Mart 2026 14:43
Mehmed Fetihler Sultanı bugün var mı? 31 Mart 2026
TRT 1 ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana fırtınalar estiren, görkemli prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen "Mehmed: Fetihler Sultanı", izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmed'in destansı hayatını ve İstanbul'un fethine giden o kutlu yolu konu alan dev yapımın sadık takipçileri, haftanın ikinci gününde arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırıyor. Özellikle rakip kanallardaki milli maç ve diğer yayınlar nedeniyle dizinin ertelenip ertelenmediği büyük bir merak konusu oldu. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı bugün var mı? 31 Mart 2026 Salı Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm saat kaçta? İşte güncel TRT 1 yayın akışı ve tüm detaylar…
Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan ve Tuba Ünsal gibi usta isimleri bir araya getiren tarihi dizi, geçtiğimiz hafta nefes kesen bir bölümle final yapmıştı. Şehzade Mehmed'in zekasıyla düşmanlarını alt ettiği sahnelerin ardından gözler yeni bölüme çevrildi. Planlarını dizi saatine göre ayarlayan tarih ve televizyon tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu akşam TRT 1'de Mehmed Fetihler Sultanı yayınlanacak mı?
MEHMED FETİHLER SULTANI BUGÜN VAR MI? (31 MART 2026 SALI)Kısa ve net cevap: Evet, bugün Mehmed Fetihler Sultanı var! TRT 1'in 31 Mart 2026 Salı gününe ait resmi yayın akışına göre; sevilen tarihi dizi, yeni bölümüyle her zamanki saatinde izleyiciyle buluşacak. Herhangi bir özel yayın, milli maç çakışması veya erteleme kararı bulunmayan dizinin özeti saat 20.00'de, heyecanla beklenen yeni bölümü ise saat 21.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.TRT 1 YAYIN AKIŞI (31 MART 2026 SALI)Dizinin yayın saatini kaçırmak istemeyen izleyiciler için TRT 1'in bu akşamki prime-time (altın saatler) yayın akışı şu şekildedir:19.00: Ana Haber19.55: İddiaların Aksine20.00: Mehmed: Fetihler Sultanı (Özet)21.00: Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm)00.15: 3'te 3 (Tekrar)
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? KUTLU FETİH YAKLAŞIYOR!Dizinin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde tansiyon yine dorukta! Sultan Murad'ın kararlarıyla sarsılan sarayda, Şehzade Mehmed'in tahta giden yolda önüne çıkan engelleri bir bir aşması işleniyor. Bizans'ın karanlık koridorlarında kurulan oyunlar ve Haçlı ittifakının sinsi planlarına karşı Mehmed'in kurduğu kusursuz istihbarat ağı izleyicilere görsel bir şölen sunacak. Özellikle Şahi toplarının dökümü ve fetih hazırlıklarının hız kazanması, ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.