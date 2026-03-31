31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Tottenham'da De Zerbi dönemi yakın!

Tottenham, takımın başına Roberto De Zerbi'yi getirmeye hazırlanıyor. Tottenham, İtalyan teknik adam ile prensip anlaşmasına vardı.

calendar 31 Mart 2026 15:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tottenham, bu sezon üçüncü teknik direktörünü göreve getirmeye hazırlanıyor.

Thomas Frank ve Igor Tudor ile beklediğini bulamayan İngiliz ekibi, Roberto De Zerbi ile prensip anlaşmasına vardı.

Sky'da yer alan habere göre, Tottenham ve İtalyan teknik adam arasında son detaylar görüşülüyor. De Zerbi'nin, Tottenham'a 1.5 senelik imza atması bekleniyor.

46 yaşındaki Roberto De Zerbi, Fransız ekibi Marsilya'dan şubat ayında ayrılmıştı.

Tottenham, Premier Lig'de 31 haftada topladığı 30 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
