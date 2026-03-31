Fenerbahçe Beko, Bayern deplasmanına gidiyor

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de çarşamba günü Bayern Münih'e konuk olacak.

calendar 31 Mart 2026 11:08
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'nin 35. haftasında çarşamba Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.

SAP Garden'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.

EuroLeague'de lider durumda bulunan Fenerbahçe Beko, geride kalan haftalarda 23 galibiyet ve 11 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, son olarak Litvanya'nın Zalgiris takımına 92-82 mağlup oldu.

Bayern Münih ise 14 galibiyet ve 20 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor.

Ligin ilk yarısında oynanan müsabakada Fenerbahçe Beko, rakibini 88-73 mağlup etmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.