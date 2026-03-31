31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Mazzulla'dan Yılın Koçu ödülüne sert eleştiri: "Saçma bir ödül..."

Boston Celtics koçu Joe Mazzulla, NBA'de verilen Yılın Koçu ödülünü sert sözlerle eleştirdi.

Boston Celtics koçu Joe Mazzulla, NBA'de verilen Yılın Koçu ödülünü sert sözlerle eleştirdi.

Celtics'i bu sezon Doğu Konferansı liderliği yarışında tutan Mazzulla, ödül için güçlü adaylardan biri olarak gösterilmesine rağmen bu ödülün gereksiz olduğunu savundu.

"Buna ihtiyacım yok. Saçma bir ödül. Olmaması lazım," diyen Mazzulla, sözlerine şöyle devam etti:
"Olay oyuncularda bitiyor. Aynı zamanda teknik ekibin emeğinde. Benim bunun hakkında konuşulmasını bile istemiyorum. Oyuncular oynar, teknik ekip çalışır. Hepsine minnettarım."

Mazzulla, 2023 yılında Yılın Koçu oylamasında üçüncü olmuş, ödülü Mike Brown kazanmıştı. 2024'te ise Celtics'i 64-18'lik dereceyle ligin zirvesine taşımasına rağmen oylamada dördüncü sırada yer aldı; ödül Mark Daigneault'a gitmişti.

Sezonun bitimine sekiz maç kala Celtics, sakatlık sorunlarına rağmen Doğu'da zirve yarışını sürdürmeye devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
