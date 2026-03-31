Mazzulla'dan Yılın Koçu ödülüne sert eleştiri: 'Saçma bir ödül...'

Boston Celtics koçu Joe Mazzulla, NBA'de verilen Yılın Koçu ödülünü sert sözlerle eleştirdi.



Celtics'i bu sezon Doğu Konferansı liderliği yarışında tutan Mazzulla, ödül için güçlü adaylardan biri olarak gösterilmesine rağmen bu ödülün gereksiz olduğunu savundu.



"Buna ihtiyacım yok. Saçma bir ödül. Olmaması lazım," diyen Mazzulla, sözlerine şöyle devam etti:

"Olay oyuncularda bitiyor. Aynı zamanda teknik ekibin emeğinde. Benim bunun hakkında konuşulmasını bile istemiyorum. Oyuncular oynar, teknik ekip çalışır. Hepsine minnettarım."



Mazzulla, 2023 yılında Yılın Koçu oylamasında üçüncü olmuş, ödülü Mike Brown kazanmıştı. 2024'te ise Celtics'i 64-18'lik dereceyle ligin zirvesine taşımasına rağmen oylamada dördüncü sırada yer aldı; ödül Mark Daigneault'a gitmişti.



Sezonun bitimine sekiz maç kala Celtics, sakatlık sorunlarına rağmen Doğu'da zirve yarışını sürdürmeye devam ediyor.



