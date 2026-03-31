Leroy Sane hem asist yaptı hem yuhalandı!

Almanya, hazırlık maçında Gana'yı 2-1 mağlup etti. Mücadeleye sonradan dahil olan Sane, yaptığı asistle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

calendar 31 Mart 2026 00:12 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 01:49
Hazırlık karşılaşmasında Almanya ile Gana karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Almanya, Gana'yı 2-1 mağlup ederek kazandı.

Almanya'nın gollerini 45+3. dakikada penaltıdan Havertz ve 88. dakikada Deniz Undav attı. Gana'nın tek golü ise 70. dakikada Fatawu'dan geldi.

Almanya'da Leroy Sane, 78. dakikada oyuna girdi ve 88. dakikada atılan golün asistini yapan oyuncu oldu.

Sane'nin yuhlanmasıyla ilgili Alexander Nübel, "Leroy Sane'nin yuhalanması saçmalık. Ne amaçlandığını bilmiyorum. Biz ulus olarak ABD'ye kenetlenmiş bir şekilde gitmek istiyoruz, bölünmüş vaziyette değil. Dolayısıyla Sane'nin yuhalanması hiç doğru değil." ifadelerini kullandı.

Julian Nagelsmann, "Maça başlamadan önce de söylemiştim, İsviçre'ye karşı oynadığı gibi oynamak yeterli değil. Bugün oyuna girip iyi oynadı, sorun yok. Leroy, sağlıklı olduğu sürece kadroda olur; bazı oyuncuların ise kendini göstermesi gerekiyor. Antrenmanda çok çalışan ve hak eden oyuncularımız var; bu tüm takımlar için geçerli." yanıtını verdi.

