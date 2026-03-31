31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Nicolo Tresoldi için Avrupa'da transfer yarışı!

Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Arsenal ve Tottenham; Club Brugge forması giyen 21 yaşındaki santrfor Nicolo Tresoldi ile ilgileniyor.

31 Mart 2026 12:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Club Brugge'nin 21 yaşındaki genç santraforu Nicolo Tresoldi, Avrupa'nın önemli ekiplerini peşine taktı.

Sky'da yer alan habere göre, Borussia Dortmund ve Bayern Leverkusen, genç futbolcuyu takip ediyor.

Arsenal'in de Tresoldi hakkında bilgi aldığı ve genç oyuncunun Tottenham'ın da takibinde olduğu yazıldı.

İtalyan ekiplerinin de ilgilendiği Tresoldi'nin olası transerinin 25-30 milyon euro arasında tamamlanabileceği öne sürüldü.

Almanya U21 Takımı'nın da forması giyen Nicolo Tresoldi, bu sezon Club Brugge forması altında 48 maçta 17 gol attı ve 5 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
