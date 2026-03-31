Nicolo Tresoldi için Avrupa'da transfer yarışı!

Club Brugge'nin 21 yaşındaki genç santraforu Nicolo Tresoldi, Avrupa'nın önemli ekiplerini peşine taktı.



Sky'da yer alan habere göre, Borussia Dortmund ve Bayern Leverkusen, genç futbolcuyu takip ediyor.



Arsenal'in de Tresoldi hakkında bilgi aldığı ve genç oyuncunun Tottenham'ın da takibinde olduğu yazıldı.



İtalyan ekiplerinin de ilgilendiği Tresoldi'nin olası transerinin 25-30 milyon euro arasında tamamlanabileceği öne sürüldü.



Almanya U21 Takımı'nın da forması giyen Nicolo Tresoldi, bu sezon Club Brugge forması altında 48 maçta 17 gol attı ve 5 asist yaptı.



