31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Arkas Spor yarı final maçında

Arkas Spor, yarı final ilk maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor'u konuk edecek.

calendar 31 Mart 2026 13:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Arkas Spor yarı final maçında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Erkekler Voleybol 1'inci Ligi'nde normal sezonu 4'üncü sırada tamamladıktan sonra play-off çeyrek finalinde Anamurspor'u 3-0 mağlup eden Arkas Spor, 1 Nisan Çarşamba günü yarı final ilk maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor'u konuk edecek.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. İzmir temsilcisi rakibiyle 4 Nisan Cumartesi günü deplasmanda rövanş mücadelesine çıkacak. İki maç sonunda puan eşitliği halinde finalist takım altın set sonucu belirlenecek ve bu takım 8 Nisan'da Ankara'da yapılacak finalde Sungurlu Belediyespor'un rakibi olacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.