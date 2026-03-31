Arkas Spor yarı final maçında

Erkekler Voleybol 1'inci Ligi'nde normal sezonu 4'üncü sırada tamamladıktan sonra play-off çeyrek finalinde Anamurspor'u 3-0 mağlup eden Arkas Spor, 1 Nisan Çarşamba günü yarı final ilk maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor'u konuk edecek.



İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. İzmir temsilcisi rakibiyle 4 Nisan Cumartesi günü deplasmanda rövanş mücadelesine çıkacak. İki maç sonunda puan eşitliği halinde finalist takım altın set sonucu belirlenecek ve bu takım 8 Nisan'da Ankara'da yapılacak finalde Sungurlu Belediyespor'un rakibi olacak.